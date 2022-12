Resto du cœur de Verviers  : « Une quinzaine de personnes au restaurant et 25 aux colis »

"Nous n’avons en fait pas vraiment repris comme avant, explique Marie-Christine Krings, la gestionnaire. Jusqu’aux vacances, on ne travaillait qu’avec des plats à emporter, préparés ici. Ils étaient toujours accompagnés de ce qu’on recevait en dons ou de la fédération. C’est-à-dire du café, du lait, de la charcuterie, des fruits... Notre fédération travaille bien pour ça. Elle se rend à la criée et on a la chance d’avoir assez bien de produits frais à donner."

En septembre, l’équipe a demandé aux personnes qui venaient pour les colis ce qu’elles préféraient. "Celles-ci viennent deux fois par semaine, sur rendez-vous, toutes les 5 minutes, dans le sas d’entrée, rappelle-t-elle. Jusqu’au bout, on a évité que les gens se réunissent, se parlent de trop près. Pour pallier la fermeture, on leur a offert un repas, sur le mode “ un repas acheté, un repas offert ”. Sur la trentaine, une vingtaine a demandé à continuer à venir chercher."

Diverses raisons ont été invoquées par les bénéficiaires, comme le fait d’avoir ce repas gratuit ou encore le fait de préférer le contact plus intime des distributions dans le sas. "On a pas mal de personnes âgées ou malades et c’est plus simple pour elles de ne se déplacer que deux fois par semaine. D’autres ont expliqué que les repas étaient tellement copieux qu’ainsi, ils pouvaient le manger sur la journée. Comme on dit, le client est roi." Pour faire plaisir à ceux qui ont besoin de compagnie, le restaurant reste ouvert les lundis et jeudis. "On a une quinzaine de personnes – cela fluctue – et 25 aux colis. Cela fait une quarantaine de personnes différentes. On aura peut-être une réouverture franche en février. On verra."

La hausse du prix des énergies leur a fait envisager d’élargir les jours d’ouverture. "Mais les gens ne couperont pas leur chauffage pour venir une heure ici. Et sortir et se refroidir pour venir, ce n’est pas mieux." Jusqu’ici, les augmentations de factures ne se font pas ressentir. "Tant qu’à présent. Mais notre facture est passée de 400 à 900€, note Marie-Christine Krings. Durant le Covid, on a fait des économies en chauffage et électricité. Puis, notre fédération a créé un fonds d’aide à ce niveau-là pour les différents Restos." Les bénéficiaires, eux, redoutent l’arrivée du décompte. "Ils ont peur de ce qui va leur tomber dessus."

Mais là, l’heure est à la fête. Jeudi, un repas festif, avec entrée, potage, plat et bûche en dessert, sera servi. "Vendredi, pareil, à emporter. Et des repas de Noël supplémentaires nous seront amenés par la fédé", conclut-elle.

Pour faire un don : BE73 0682 1360 7060. Et pour toute demande : 087 33 63 63