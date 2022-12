Les hôpitaux de Verviers et de Malmedy vont se regrouper

Néanmoins, le processus discuté depuis des mois et validé ce mardi soir, à l’unanimité, par le conseil d’administration de chacune des deux institutions hospitalières publiques s’oriente vers un regroupement des deux entités pour nombre de domaines, que ce soit la vision stratégique. Par exemple sur les services à développer (et où ?).

À l’unisson

Les responsables des deux institutions ont dévoilé le projet ce mercredi, à Malmedy. ©EDA

Communiquée entre-temps au personnel, la nouvelle a été annoncée publiquement ce mercredi matin, à Malmedy, par les responsables des deux institutions, en présence du bourgmestre local (Jean-Paul Bastin): les présidents de conseil d’administration (Philippe Boury pour Verviers, Jacques Remy-Paquay pour Malmedy), les vice-présidents (Hasan Aydin et Ersel Kaynak) et les directeurs généraux (Stéphane Lefebvre et Stéphan Dubois).

Ce futur rapprochement devrait être formalisé dans les prochains mois, suite aux conclusions des groupes de travail (conseils médicaux, directions financières, etc.) qui seront mis en place en début d’année 2023. Il s’inscrit dans la logique de la création de réseaux hospitaliers en Belgique et aussi dans celle du réseau dont le CHR et le CHRAM font partie: Elipse, le réseau d’hôpitaux publics de la province de Liège, avec le CHU et la Citadelle, qui ont d’ailleurs également lancé une telle opération.

Pérenniser et développer l’offre de soins

L’objectif est d’assurer la pérennité de l’offre de soins dans le bassin de vie de la région verviétoise et de la région malmédienne, ont assuré et insisté les responsables. Avec une "offre cohérente, pertinente et la plus efficace et efficiente possible". Avec toujours un rôle d’hôpital de proximité pour le CHRAM (151 lits, un effectif de 450 personnes, un chiffre d’affaires annuel de 45 millions €), le CHR verviétois devenant son hôpital de référence (436 lits, 1 600 personnes, 225 millions).

L’union des deux hôpitaux leur permettra d’augmenter ensemble leur taille. Une nécessité, dans l’ensemble du monde hospitalier, notamment au regard des coûts et contraintes croissants, ainsi que de futurs investissements, sur chacun des deux sites.

Pour Malmedy, par exemple, face à un monde bancaire de plus en plus frileux pour accorder des crédits, il devrait être plus aisé, en étant adossé à Verviers, de financer des projets de modernisation déjà envisagés (bloc opératoire, dialyse, etc.), de développement voire de création de certains services (gériatrie, revalidation…), a indiqué le président Jacques Remy-Paquay.

Optimisation des moyens humains et financiers

Concrètement, ce rapprochement devrait conduire à un projet médical commun ainsi qu’à "une mutualisation", un regroupement de la gestion administrative, médicale et financière. Avec des gains de coût mais aussi d’efficacité, par exemple en termes de ressources humaines, les hôpitaux souffrant de pénurie de personnel.

En ce qui concerne le personnel, justement, il n’y aura pas de changement (de statut, de contrat) pour celui en poste au 31 décembre 2022. Cela ne serait pas le cas des futurs engagés (ou recrutés pour les médecins, qui sont indépendants), quand la coupole CHR-CHRAM sera opérationnelle.

En matière de gouvernance, "à terme… mais personne ne connaît ce terme", a précisé le président du CHR verviétois, Philippe Boury, de nouveaux organes de décision et de gestion devraient être mis en place pour chapeauter le tout, dont un conseil d’administration commun.