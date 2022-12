Le Collège jalhaytois interpellé sur le chemin des Vaches

Philippe Laurent, qui parlait au nom des habitants du Wayai, du Stockay et de Sart, est revenu sur les arguments émis par de nombreux riverains à l’encontre de ce projet. "On a l’impression que notre chemin a été pris en otage. Autour d’aménagements qu’on comprend et qu’on trouve positifs, comme à Troisfontaines et Moulin de Dison, celui du chemin des Vaches et sa bétonisation nous semblent aberrants à tous points de vue", lance-t-il. Le premier concerne l’écologie. "L’impact sur la modification du revêtement du sol, dès les premiers coups de pelles mécaniques, sera irrémédiablement, immédiatement, et sans aucun doute perturbant et dévastateur pour l’écosystème."

Il déplore aussi la perte que cela engendrerait au niveau didactique, pour l’école toute proche. "D’une manière sécuritaire, les inondations dont on a beaucoup parlé, posent un problème à cet endroit. Une bétonisation du chemin provoquera inévitablement des inondations en bas du chemin. Il n’y a aucune manière artificielle d’améliorer la percolisation des terrains. Le meilleur moyen est de le laisser en l’état", poursuit-il. Il estime que les réflexes de circulation des gens du Wayai "ne seront pas conditionnés par un chemin qu’ils pourront emprunter à pied et à vélo, pour aller prendre un bus de la ligne express. La ligne de bus qui passe par le Wayai suffit".

Au nom de ses concitoyens, Philippe Laurent a demandé au Collège de reconsidérer le projet "en aménageant les routes existantes avec des pistes cyclables". "Le double bénéfice de ces aménagements étant de ralentir la circulation comme demandé depuis des années."

Le bourgmestre Michel Fransolet (MR-IC-EJS) a rappelé que le mobipôle d’Arzelier est un "mobipôle XL". "Dans l’état où il est maintenant, il y a en effet peu de monde qui va utiliser le chemin des Vaches pour s’y rendre ou amener des enfants à l’école à vélo", note-t-il, en assurant qu’il ne s’agirait que d’une assiette réservée aux agriculteurs locaux, piétons, cyclistes et cavaliers. "De plus, ce projet ne sera peut-être pas retenu par la Région." Pour le mayeur, l’asphalte est apprécié. "C’est plus agréable que sur des graviers. Y compris pour les personnes à mobilité réduite." Une réponse jugée "aberrante" par le citoyen.