Compliqué, le budget 2023 de Pepinster est reporté à janvier

Parmi les hausses, on retrouve notamment l’indexation des salaires, l’augmentation de la dotation de la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau et de celle de la zone de police Vesdre et l’augmentation des prix de l’énergie. "Il faut aussi tenir compte de la diminution de l’IPP (NDLR: l’impôt des personnes physiques) et du précompte immobilier puisque toute une série de bâtiments n’existent plus ou sont en passe de ne plus exister", note le mayeur.

Pour faire face à cette situation, les échevins et leurs services devront se serrer la ceinture. "J’ai demandé à chaque échevin de se pencher sur ses échevinats et de venir avec des mesures d’économie au niveau structurel. Il y aura malheureusement des choses que nous ne pourrons plus réaliser."

Le Collège espère tout de même pouvoir boucler ce budget 2023 pour le mois de janvier. Les crédits provisoires ont donc été arrêtés pour assumer les dépenses à l’ordinaire et permettre à l’administration de fonctionner normalement jusqu’à la validation par la tutelle. "Niveau trésorerie, nous n’avons pas de souci", assure Philippe Godin.

Pas de changement pour les taxes

Lors d’un autre point, celui-ci est aussi revenu sur l’augmentation de la dotation de la zone de secours, qui résulte d’ une demande de Verviers de revoir la clé de répartition. "L’ensemble des bourgmestres sont furax, toutes tendances confondues. L’augmentation pour Pepinster pourrait être entre 30 000 et 60 000€."

Malgré ces réalités financières, le Collège a décidé de ne pas revoir sa taxation à la hausse. La taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques reste bien à 8,5%, tandis que le précompte immobilier, lui, demeure à 2600 centimes additionnels.