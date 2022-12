Budget communal de Trois-Ponts : une seule voirie réfectionnée par an

Malgré tout, l’exercice propre se clôture avec un boni de 2 580 000 euros, pour des dépenses qui dépassent un peu les 8 millions d’euros.

La Commune a donc fait le choix de se limiter à ses engagements impératifs et freinera les investissements pour les deux années à venir. Elle a notamment renoncé aux subsides prévus dans le fonds d’investissement communal. À l’extraordinaire, quelques dépenses sont prévues, mais elles sont peu nombreuses. "Nous avons pris l’engagement de ne réfectionner qu’une voirie par an." Et cette année, c’est la route à Spineux qui sera refaite, pour un montant de 163 755 euros. En 2024, une voirie à Lavaux sera également réfectionnée.

Parmis les autres dépenses prévues en 2023, la Commune va poursuivre la réaffectation de l’ancien garage "Remy" et la réfection du petit tronçon de voirie entre l’Espace culturel et le parking du GB. Elle va aussi intervenir dans la rénovation des terrains du Tennis Club ou encore dans la réfection de la toiture de l’église de Basse-Bodeux.

Revoir la dotation à la zone de police

Le groupe de l’opposition Avec Vous est revenu sur quelques points, notamment sur l’augmentation des frais d’assurance, "qui augmentent de plus 30 000 euros", note le conseiller Cédric Gustin. "C’est un sinistre qui nous a pénalisés, explique le mayeur. En 2019, un camion qui était garé en sens inverse, rue de la Gare, a soulevé une taque d’avaloir qui a percé son réservoir. Des centaines de litres se sont écoulés dans la Salm. Le sinistre a coûté entre 60 000 et 70 000 euros à l’assurance et donc maintenant, la prime a augmenté. On s’est battu car au départ, elle était encore beaucoup plus haute."

Le bourgmestre a également profité des remarques de l’opposition pour faire le point sur la dotation à la zone de police. Trois-Ponts paie aujourd’hui 117 euros par habitant. "Je suis en discussion avec la zone de police pour revoir cette dotation. J’estime qu’on paie beaucoup trop par rapport à d’autres communes. À Waimes par exemple, ils paient 72 euros par habitant." En cause, des critères vieux de 25 ans. "Il y a par exemple un critère sur les établissements horeca or sur Trois-Ponts, il ne reste qu’un hôtel. Autre exemple avec les employés du secteur horeca et là pareil, il n’y en a plus beaucoup."

Le budget a finalement été voté majorité contre opposition.