Toujours pas de Bethléem verviétois mais une formule moderne et adaptée

Cette année, les Verviétois ne pourront pas encore retrouver leur Bethléem d’antan, qui a été dévasté par les inondations de juillet 2021. À la place, ils découvriront la semaine Po n’nin roûvî nos vî Bethléem qui se déroulera à l’église Saint-Remacle de Verviers du 24 au 30 décembre (à l’exception du jour de Noël, le 25). C’est la 2e année que le Comité culturel Saint-Remacle lance cette formule adaptée : on retrouvera la projection d’un film d’environ 3 minutes, cette fois non plus en ligne comme l’année dernière, mais sur grand écran. "Un peu comme au cinéma. L’écran fait environ 5 m de côté sur 4, c’est quand même un grand écran", remarque Marie-Madeleine Crickboom, membre du comité organisateur. Le film est "un document plus pédagogique qui a été réalisé par le musée des Beaux-Arts de Verviers, pour resituer le Bethléem. Il retrace son histoire, son intérêt patrimonial dans la culture verviétoise et ce qu’il s’est passé durant les inondations". Il tournera en boucle un peu comme le Bethléem, les séances ne sont pas programmées. L’ambiance respirera Noël. "On a toutes les crèches récoltées à gauche et à droite qui vont être exposées. La crèche du musée qui vient de l’ancienne église Saint-Hubert qui a été démolie dans les années 2000, celle de l’église Saint-Lambert. Des crèches un peu exotiques qu’on m’a prêtées qui viennent du Sénégal et du Brésil…".