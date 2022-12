Thimister-Clermont: retour de la salle d’étude durant les vacances

Les étudiants thimistériens pourront à nouveau disposer durant les vacances de Noël, qui riment pour eux avec étude, de la salle du Fenil à Bèfve. "Le projet a été lancé l’année dernière : c’était une conseillère qui avait proposé l’idée et on avait mis cela en place malgré les restrictions sanitaires. La salle d’étude avait rencontré un petit succès. Les étudiants étaient très contents d’avoir un endroit pour étudier tous ensemble sans devoir aller dans les bibliothèques liégeoises. Les jeunes nous avaient très vite resollicités après pour que cela se répète pour le blocus de Pâques, mais ce n’était pas possible parce que la salle est occupée à cette période-là", indique l’échevine de l’Enseignement, Christine Charlier.