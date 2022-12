Le Theutois André Frédéric nouveau président du Parlement wallon : "On fait confiance à mon expérience"

Je prends la mesure de l’importance de la mission qui m’est confiée et je la prends avec une grande humilité. Je n’ai jamais eu de plan de carrière, j’ai toujours essayé de faire mon boulot le plus correctement possible, dans l’intérêt général. Il y a une situation particulière pour l’instant, avec tout ce qui a été mis en lumière dans le fonctionnement du Parlement wallon, et donc il y a des actes à poser, une confiance à recréer. Les parlementaires font leur job de la façon la plus efficace possible mais il faut encore resserrer les boulons ici et là, afin de donner une image plus humble. Je connais les difficultés que les gens traversent, je suis un homme de terrain. À un moment donné, on ne peut pas se permettre de dépenser des sous inutilement. Un euro public doit être justifié et il le sera.

Vous devenez président dans un contexte tourmenté. C’est plus compliqué de prendre ce poste dans ces conditions ?

Oui, c’est une évidence. J’ai 65 ans en juillet prochain, je pense qu’on fait confiance à mon expérience et au côté rassembleur qu’on m’attribue. Je vais quitter mon costume de chef de groupe socialiste, où j’étais dans la défense des principes et des revendications de mon parti, pour endosser un costume de président de tous. Je veillerai à ce que les 74 autres députés et députées puissent faire leur boulot le mieux possible, et que l’expression démocratique et la culture des débats existent. Je vais aussi travailler sur la transparence. On a déjà commencé en mettant en place une commission de la comptabilité. Tous les points sur les budgets du Parlement seront débattus de façon publique. La Cour des comptes va vérifier les budgets du parlement. Elle va vérifier les dépassements budgétaires sur les chantiers.

Craignez-vous que cette affaire creuse encore un peu plus le fossé entre les politiques et les citoyens ?

Il y a déjà ce sentiment qu’on ressent et que je peux comprendre, mais qui est aussi exacerbé par les réseaux sociaux. Je crois encore à l’action publique. Le Parlement wallon a fait face à trois crises successives terribles: le Covid, les inondations et aujourd’hui la crise de l’énergie. Pour répondre à ça, ce sont sept milliards d’euros qui ont été mobilisés. Alors est-ce que c’était suffisant pour aider tout le monde ? Non, mais c’est un travail qui a été fait et qui est nécessaire. Un parlement ça sert encore à quelque chose, ça détermine le quotidien des gens. Je pense qu’il faut simplement mieux l’expliquer et être disponible, ne pas se cacher dans une tour d’ivoire. Moi, je ne me suis jamais caché et je ne vais pas commencer à le faire aujourd’hui.

L’image du PS a, une nouvelle fois, été quelque peu écorchée. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui s’est passé ?

C’est triste parce que des éléments individuels ternissent l’ensemble d’un grand parti, constitué de pleins de gens qui, au quotidien dans les communes, dans les provinces, dans les parlements, font un boulot impressionnant. Maintenant, on tape sur le PS et c’est vrai que certains d’entre nous ont donné le bâton pour se faire battre, mais dans cette affaire du dépassement budgétaire du Parlement wallon, tous les partis ont participé à ces décisions, depuis des années. Il n’y a pas une responsabilité exclusive du PS, d’ailleurs tout le bureau a démissionné. Ça ne m’intéresse pas de rediscuter de qui est responsable de quoi, c’est une responsabilité collective, qu’on doit assumer.

Vous prêterez donc serment ce mercredi matin. Quel président voulez-vous être ?

J’ai envie d’être un président qui serait une force tranquille. J’ai également gardé des traces pédagogiques de ma formation d’instituteur. Autant je peux être rond et consensuel, autant je peux aussi être directif dans la manière de gérer les travaux. Il y en a qui vont être surpris.

Quelles seront vos priorités ? Quels changements voulez-vous opérer ?

Je ne vais pas mettre un catalogue de La Redoute sur la table, sans concertation avec les membres du bureau. On vient d’ouvrir le bureau à l’opposition donc, d’abord, il va y avoir quelques réunions avant Noël, pour établir une feuille de route. Il faudra notamment travailler sur un certain nombre de mesures ponctuelles qui limitent les dépenses du Parlement. Il va également falloir retrouver de la sérénité au sein du greffe. Je me laisse quelques semaines pour atterrir mais il y aura des décisions qui seront prises rapidement.

Est-ce une bonne nouvelle pour l’arrondissement verviétois de vous avoir comme président ?

Je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Je suis attentif à l’arrondissement de Verviers depuis toujours et je vais continuer à l’être. Je vais rester proactif pour défendre les intérêts de notre arrondissement. Comme je serai assis plus haut, car le siège du président est en hauteur, j’aurai une vue encore meilleure sur l’ensemble des opportunités.

Resterez-vous impliqué dans la politique locale, notamment la politique theutoise ?

Évidemment ! Je suis au conseil communal depuis 1987. Avec Philippe Boury, on est les deux plus anciens et on n’est certainement pas les plus inactifs. Je vais continuer à m’impliquer à Theux, c’est ma commune.

Ce poste de président est-il la dernière étape de votre carrière politique ? Vous avez déjà laissé entendre que ça pourrait être votre dernier mandat…

C’est toujours difficile de dire ça (silence). Je n’ai pas dit que je ne serai plus candidat… Mon état d’esprit aujourd’hui, c’est qu’en 2024, j’aurai 66 ans et qu’il faut faire place aux jeunes. Je continuerai à être un militant actif, je continuerai à m’intéresser de très près à la Commune de Theux. À mon arrivée au Parlement, j’avais dit à mon épouse que ça serait plus calme (rires), mais bon, j’aime ça, c’est une manière d’être utile à la société et à l’intérêt général. Je vais déjà occuper cette nouvelle fonction et on verra comment ça se passe, mais a priori, après, ma carrière parlementaire sera terminée. Enfin, en politique, on dit aussi de ne jamais dire jamais.