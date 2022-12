La nationale rouverte dans les Fagnes

L’entreprise Bodarwé, chargé du chantier entre le Mont Rigi et Sourbordt, avait, au départ, annoncé une réouverture de la route des Fagnes ce vendredi. Finalement, bonne nouvelle, la nationale 676, qui était encore fermée entre Sourbrodt et la Maison du Parc, est à nouveau accessible depuis le début de l’après-midi. "Suite à la météo de ces dernières semaines, le chantier était à l’arrêt et avec le dégel, l’entrepreneur n’a pas su reprendre son chantier, donc la route est ouverte quelques jours plus tôt ", indique le bourgmestre waimerais, Daniel Stoffels.