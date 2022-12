Dison : un million d’euros pour l’église Saint-Fiacre dont certaines parties menacent « de s’écrouler »

Zoom sur le budget 2023

1. Du personnel en plusLe budget se présente "à l’équilibre avec un boni de zéro euro", chiffre l’échevin en charge, Jean-Michel Delaval. On apprend notamment que les dépenses de personnel augmentent de 14% faisant suite à trois indexations prévues l’année prochaine suite à l’inflation et à divers engagements: des mi-temps de conseiller en prévention, d’un travailleur au service de la population et d’un aidant à mi-temps à la bourgmestre, et divers temps pleins pour un gestionnaire des travaux, un agent technique, un conseiller en logement ou encore un directeur général adjoint. Le personnel sera par ailleurs augmenté "pour remédier au problème d’attractivité" et de fuite du personnel à travers de chèques repas et 1% de salaire en plus.

2. Diverses augmentations On note aussi une augmentation de 24% pour la zone de police – "Il est temps que Pepinster se décide à payer" -, de 2% pour la dotation du CPAS, de 9% pour la zone de secours. La dette augmente de 31% car "on a un budget extraordinaire assez important". Pour équilibrer le budget, "on a dû puiser dans les provisions", indique l’échevin. La trésorerie s’élève toujours à près de 10 millions d’euros, rassure-t-il.

3. Les investissements "Ils sont nombreux", détaille-t-il. Parmi les plus conséquents, Dison entend étendre la crèche Kilis Kids (350 000 €) ; démolir un bâtiment rue de Verviers (200 000 €) ; acheter des véhicules pour 435 000 €, un camion pour 250 000 €, des machines pour les services techniques pour 295 000 €. Dison va créer des loges à sel dans le bâtiment de l’ALG (250 000 €) "pour évacuer l’espace des Auris où on va créer un parking". Côté travaux, le collège entend entamer la réfection de la voûte du Biez pour 800 000 € ; aménager un coin détente au Biez pour 600 000 €. Dans le cadre du PIC, le Plan d’investissement communal, Dison prévoit 900 000€ pour la rue d’Andrimont ; 850 000€ pour la rue de Renoupré ; et 600 000 € pour la rue des Aubépines. 250 000€ sont aussi prévus pour la troisième partie de la route d’Henri-Chapelle et 500 000 € pour l’égouttage chemin Jean-sans-peur. Les travaux d’aménagement du hameau du Husquet sont par ailleurs au programme "de manière à sécuriser les accotements, créer un carrefour près de la piscine, refaire la voirie et créer des trottoirs" (2 000 000€). Par ailleurs, une somme de 600 000 € permettra d’entretenir les voiries communales. Autres chantiers 2023 : la réfection du pont de Nasproué ; la toiture de l’école Neufmoulin, de celle du Husquet ; des travaux liés à la surchauffe à l’école Fonds-de-Loup ; la rénovation pour un million d’euros des tourelles de l’église Saint-Fiacre (lire ci-dessous) ; ou encore un projet d’aménagement de la conciergerie du château d’Ottomont en point de contact communal – CPAS et population – pour les Andrimontois. 3 millions sont prévus dans le cadre du projet de parc urbain lié à la création d’une résidence service "sur le site désaffecté Schmitz Schoonbroodt" et ses alentours et 1 million € permettra aussi l’aménagement de l’espace Paulus en vue d’y construire un espace de sports et de rencontres. "Le collège a approuvé l’avant-projet. Le dossier suit son cours".

Côté votes, les groupes de l’opposition, Vivre Dison, Écolo, PP, (MR étant absent) se sont abstenus. L’absence de politique en matière de mobilité douce ou d’ambitions en matière de panneaux photovoltaïques ont notamment été pointés du doigt.