ASBL Vincent de Paul à Pepinster : « La distribution de colis n’est qu’une porte d’entrée »

"Avec les inondations, la moitié de nos bénéficiaires ont quitté Pepinster, explique Gérard Hansen, le président. Aujourd’hui, nous avons retrouvé plus ou moins le même nombre de familles, soit environ 55. Mais nous constatons désormais l’arrivée d’un nouveau public, qui bénéficie de revenus, mais qui est touché par les conditions de vie actuelles." Mais cette nouvelle précarité va-t-elle persister ? "C’est pour ça qu’il est important de faire un état des lieux des besoins de la population sur Pepinster."

Au fil des ans, l’approvisionnement en denrées s’est compliqué. "Les supermarchés ont changé leur politique. Certains autorisent par exemple leur personnel à reprendre les produits en passe de périmer ou alors ils les vendent avec des pourcents. Cela fait moins d’articles pour les associations, détaille-t-il. Au niveau des dons européens, cela a aussi diminué, notamment en raison des besoins des pays de l’Est. Faire ce qu’on appelle un colis de produits de la ménagère est de plus en plus difficile."

Pour Vincent de Paul, l’aide alimentaire reste importante. "Mais la distribution de colis n’est qu’une porte d’entrée. Ce qu’il faut surtout, c’est sortir ces personnes de l’isolement." Et leur proposer un véritable suivi. L’ASBL met donc un point d’honneur à entretenir des partenariats avec la Commune (via le CPAS, le Plan de cohésion sociale…) et d’autres associations. Elle peut aussi compter sur le travail de leur assistante sociale Océane Drooghaag, à mi-temps.

«La problématique du logement et du logement social est aussi cruciale», dit-il. ©EdA LABEYE Philippe

En décembre, celle-ci veille à amener un peu plus de légèreté au sein des familles. "Pour ceux qui bénéficient d’une guidance budgétaire, on essaye d’adapter un peu le budget, pour qu’ils puissent s’acheter un petit quelque chose", note-t-elle. Des actions spéciales sont aussi organisées. "On a distribué des assiettes pour la Saint-Nicolas. Les parents étaient encore plus contents que les enfants, tant cette année, cela a été compliqué pour eux". Des bons de 10 € vont aussi leur être distribués pour un achat dans une boulangerie de la rue Neuve et dans leur magasin de seconde main "Fringues & vous". Une boutique qui a tout d’une vraie et qui leur permet d’avoir un peu de rentrées d’argent.

Essentiels, ces services demandent toutefois un gros boulot administratif. "Hélas, on a de plus en plus de mal à trouver des gens prêts à s’investir sur le long terme bénévolement", conclut Gérard Hansen.