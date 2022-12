Une aide supplémentaire de 4 542 000 € pour rénover le centre de Dolhain

"En vue de poursuivre l’opération de rénovation urbaine du centre de Dolhain, le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS) a octroyé une subvention à la commune de Limbourg d’un montant de 3 292 000 €, indiquait ce lundi le cabinet du ministre wallon dans un communiqué. Cette subvention permettra l’acquisition des parcelles et la réalisation de travaux portant sur la création de logements collectifs de qualité et d’un parking sur le site Hoeck."

En outre, un subside de 1 250 000 € sera aussi dédié au projet de revitalisation urbaine baptisé "Respire", au niveau de l’ancienne usine textile Polyform. Celui-ci prévoit également la création de nouveaux logements (60) et d’une nouvelle entrée dans Dolhain. "Le site ayant été touché de plein fouet par les inondations de juillet 2021, le projet intègre, au niveau de la création de nouveaux logements, les risques potentiels de futures inondations", précise-t-on.

La Ville de Limbourg profitera aussi de cette réhabilitation pour réaménager les voiries adjacentes au projet. Elle compte aussi créer des circulations piétonnes permettant de liaisonner les lieux au cheminement doux existant entre la gare et le centre-ville. L’ajout de mobilier urbain et de plantations est compris.

Pour la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise), c’est une belle reconnaissance pour Limbourg. "C’est le fruit d’un travail de longue haleine de la part du politique et de l’administration puisqu’on travaillait déjà sur ces projets-là avant les inondations et qu’ils ont été adaptés, rappelle-elle. Cela va nous permettre de rénover, de revitaliser le centre de Dolhain. Ce n’est que du positif en cette fin d’année. Tout le monde est vraiment content. Ce qui est positif aussi, c’est qu’on est une petite commune et voir qu’on est soutenu ainsi, malgré notre petitesse par le Ministre Collignon et la Région wallonne nous rend très heureux."