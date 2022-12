Coup de pouce supplémentaire pour les piscines de Verviers et de Spa

Du côté de Verviers, la ville lainière, elle, recevra 103 664,31 euros supplémentaires. Le subside atteindra donc un peu plus de 1,9 million d’euros. On en a déjà parlé, les travaux portent sur le béton du bassin complètement restauré, la terrasse, et de nombreuses améliorations énergétiques (châssis, isolation ou encore panneaux solaires). Le montant total du projet était budgétisé à 7,8 millions d’euros. "On prévoit une fin de chantier pour avril. On pourrait pouvoir ouvrir au public dans le courant de l’été, vraisemblablement au mois de juillet. En parallèle, on va avancer sur la création d’une cafétéria qu’on pourra concéder à un gestionnaire privé qui pourra proposer une offre de restauration supplémentaire dans le centre de Verviers ", précise le président de la RCA Synergis Malik Ben Achour. Pour lui, ce reliquat n’est pas une surprise : "On le pressentait, compte tenu de l’explosion du coût de l’énergie, certaines communes renonçaient à leur projet de piscine, en tout ou en partie. Un gros 100 000 euros en plus pour Verviers, ce n’est que du positif!"

La rénovation du bassin intérieur de la piscine de Spa a débuté en avril 2022. ©EdA LABEYE Philippe

Du côté de la ville thermale, à Spa, ce sont près de 200 000 euros qui s’ajoutent aux 3 447 304,84 euros déjà alloués. Pour rappel, la restauration du bassin intérieur était au centre du dossier. Un bassin sportif, un autre d’apprentissage, une pataugeoire et un toboggan avec bassin de réception complétaient le projet. L’amélioration de l’accès aux personnes à mobilité réduite était aussi sur la table. À l’annonce de cette nouvelle, la présidente de la RCA Charlotte Guyot-Stevens (MR) est ravie. "C’est une très bonne nouvelle, en plus, avec l’augmentation des coûts des matériaux que tout le monde connaît, ça arrive à un moment opportun. Le chantier avance bien, on sera dans les délais qui sont toujours prévus en automne 2023."