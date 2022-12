Alors que les amoureux de la glisse ont pu redécouvrir les joies du ski à Ovifat, d’autres ont pu faire du traîneau à Spa Malchamps. Comme nous l’a fait signaler un lecteur, le pourcentage de la descente se prête manifestement bien à la pratique du traîneau. Sympathique comme tout, cette petite plaque personnalisée.

L’humour qui ne passe pas…

Alors que le conseil communal de Baelen se prononçait sur le tracé de la liaison douce entre Baelen et Membach, le public (des riverains mécontents de la proposition avancée) et la minorité ont posé des questions relatives à la sécurité mais également au parking. Réponse de l’échevin de la Mobilité: "Il n’y aura plus besoin de parking puisque les enfants iront à l’école à vélo". Une note d’humour sur laquelle ont calé certains riverains. Visiblement vexés, il y a peu de chance que ces citoyens-là colorient le petit feu de rouge d’Arnaud Scheen, sur le bulletin des élections de 2024.

Au nom du père et du fils

Toujours à Baelen, ce fut tendu entre Fabrice Massenaux et la majorité ACBM. Le premier mettant en doute un engagement communal et pointant du doigt l’absence de concertation avec les citoyens et d’explication des projets, tandis que les autres répliquaient par des "menteurs" ou des insinuations de népotisme. On n’avait plus connu ce type de climat depuis longtemps, et on prie pour un conseil plus calme dès 2023.

L’arbre de Noël ?

Jeudi, au conseil communal spadois, l’état des arbres de la place des Écoles a suscité de vifs échanges entre la majorité et le groupe d’opposition Alternative-Plus. Après avoir eu confirmation qu’ils ne seraient pas abattus, la conseillère Fabienne Dorval (A +) a demandé que l’arbre jugé dangereux soit coupé. Une demande plutôt exceptionnelle pour le groupe, fervent défenseur de la nature. "Pour une fois, on va vous demander d’abattre un arbre. On va finir l’année d’une manière joyeuse", a-t-elle conclu, en boutade. Ah, la magie de Noël.

Chauvinisme à Plombières

Ce jeudi soir, lors de la présentation du budget 2023 de la Commune de Plombières, il a été question de faire des choix et d’investir avec parcimonie. L’échevin des finances, Lucien Locht a réitéré le souhait de la majorité de profiter du subside wallon Cœur de village (500 000 €) pour réaménager la place Saint-Lambert de Sippenaeken. "Il est clair qu’il faudra rajouter des montants à ce subside. Certaines personnes qui ne sont pas de Sippenaeken estimeront peut-être que c’est de trop, et d’autres, qui sont de Sippenaeken, diront mais non, la place Saint-Lambert, on a envie qu’elle soit plus belle que celle de Liège", a-t-il admis avant de conclure sur une note d’humour. "Certains diront d’ailleurs que ce n’est pas difficile (de faire plus beau qu’à Liège), il faut être un peu chauvins !"