« Les rencontres du samedi » : « Des mesures pour garantir plus de justice sociale », espère l’activiste verviétoise Esmeralda Wirtz

Tout a commencé en 2019. J’ai postulé à un appel que j’ai vu sur Facebook, qui était publié par le Conseil de la jeunesse, qui s’appelle aujourd’hui le Forum des jeunes. Ils cherchaient un délégué pour participer à la COP du climat en 2019, à Madrid. Ils m’ont reprise et j’y ai participé. Cela a été une opportunité qui m’a ouvert énormément de portes et m’a permis de rencontrer des personnes de partout dans le monde. J’ai aussi rencontré les jeunes qui s’engagent pour la biodiversité. J’ai participé à une semaine d’activités en Autriche avec eux et j’ai rejoint leur groupe. J’ai continué à m’engager avec eux depuis lors. On a notamment lancé une antenne en Europe. On m’a donc proposé de participer à la COP avec ce groupe de jeunes.

Quelle est la mission de cette conférence ?

Cette COP, sa plus grosse mission, c’est d’élaborer la nouvelle stratégie mondiale pour la biodiversité jusqu’à 2030. C’est donc une COP importante. L’idée est de voir, au niveau mondial, ce qu’ils vont faire pour stopper l’érosion de la biodiversité. La COP va déterminer les objectifs, les cibles, sur lesquels les pays vont essayer de s’engager. Ici, ils vont prendre les décisions finales sur cette stratégie, mais c’est en préparation depuis 3 ans.

Tous les pays sont-ils représentés ?

Il s’agit d’une réunion des Nations Unies. Tous les pays sont présents et ont un droit de vote, sauf les États-Unis et le Vatican car ils ont décidé de ne pas signer la Convention sur la diversité biologique.

Cet événement est-il totalement ouvert aux jeunes ?

Oui. Ce sont les pays qui prennent vraiment les décisions mais, en tant que jeunes, nous avons un droit de consultation. On peut émettre nos idées pendant une négociation. Il faut qu’il y ait au moins un pays qui soutienne nos idées pour que celles-ci soient retenues dans les textes de décision. C’est comme ça que ça fonctionne. Ici, nous avons réussi à rassembler une délégation de plus de 100 jeunes de partout dans le monde. On a d’ailleurs bataillé pour trouver des financements pour l’y envoyer. C’était important pour nous qu’il y ait des jeunes de tous les milieux car tout le monde vit dans des réalités différentes. Certains travaillent de manière bénévole dans leur pays pour stopper l’érosion de la biodiversité. On trouvait important que leurs voix soient représentées à la COP.

À titre personnel, qu’espérez-vous de celle-ci ?

C’est vraiment que les questions de droits humains et de justice sociale soient intégrées dans la nouvelle stratégie. Ici, c’est la COP 15. On voit qu’au fil des COP, la biodiversité a continué à décliner. La COP 15 ne va pas forcément nous apporter le changement systémique dont on a besoin pour changer de cap mais il y a quand même des décisions qui peuvent se prendre et qui affectent directement la vie de certaines personnes, et notamment des peuples autochtones qui, eux, protègent la biodiversité. Chaque année, il y a encore plus 200 défenseurs de l’environnement qui sont tués, dans différents pays du monde. Avoir des garanties pour ces personnes dans le nouveau cadre mondial pourrait changer la donne pour les peuples autochtones.

Concrètement, comment se déroule votre travail sur place ?

J’ai rassemblé une délégation de jeunes francophones pour participer à cette COP. Cela me tenait à cœur car la langue ne devrait pas être une barrière pour participer à ce genre d’espaces où se prennent les décisions, même si tout se passe en anglais. En plus de la participation à la COP, nous avons aussi pris part, le 10 décembre, à une grande marche organisée à Montréal pour attirer l’attention sur nos objectifs.

Selon de nombreux observateurs, la COP 27 (Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 2022), qui a eu lieu en novembre dernier, n’a pas rencontré toutes les attentes. Est-ce aussi votre avis ?

Cela a été une COP compliquée, aussi en termes d’environnement. Cela se faisait en Égypte, pays qui n’est pas le plus réputé pour les droits sociaux et les garanties sur les droits humains. Il y a eu peu de possibilité, pour la société civile, de manifester. Au-delà ça, comme pour la COP 15, il ne faut pas s’attendre à de grands changements systémiques. On est à la COP 27. L’année prochaine, ce sera la 28. Les émissions de gaz à effet de serre continueront d’augmenter dans le monde. Ce qu’il faut voir, c’est que les COP vont mettre en place certaines mesures pour garantir plus de justice, surtout au niveau nord-sud.

Ici, ils ont créé un fonds pour les pertes et dommages. Cela veut dire que, lors d’une catastrophe naturelle, il faut qu’il y ait des fonds pour y réagir et pour apporter des réparations. Les pays qui sont les plus responsables du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre vont ajouter de l’argent pour pouvoir aider les pays victimes de catastrophes. C’est une grande réussite. On l’attendait depuis longtemps.

Les conférences pour le climat ont-elles encore du sens ?

Pour moi, oui. Pas du sens pour se dire qu’on va révolutionner le monde, mais plutôt pour rétablir un maximum d’équité entre les pays dits du nord et du sud.

Inondations: « Tout le monde est encore choqué par ce qui s’est passé »

Inondations, Coupe du monde, actions sur les œuvres d’art… La militante verviétoise revient sur l’actualité.

Pensez-vous que les inondations de juillet 2021 ont eu un effet « électrochoc » sur les climatosceptiques liégeois et verviétois ?

Je dirais que la question des inondations est une question compliquée, sur plusieurs aspects. D’abord, on voit que les causes sont multiples. Il y a notamment cette histoire du barrage qui a rejeté les eaux. Certaines personnes pensent encore que ce n’est pas le changement climatique qui est à l’origine des inondations mais bien le barrage. De plus, je crois que notre région est encore vraiment traumatisée par les inondations. Se dire qu’on va mettre ça sur la cause du changement climatique et qu’on va se rallier en tant que mouvement pour défendre nos droits est compliqué. Tout le monde est encore choqué par ce qui s’est passé, qu’on ait été directement affecté ou qu’on ait un lien émotionnel avec la ville de Verviers et la vallée de la Vesdre. Il y a un trauma qui est là et qui va rester encore longtemps.

Dimanche, c’est la finale de la Coupe du monde de foot au Qatar. Les Jeux asiatiques d’hiver sont prévus en Arabie Saoudite en 2029. Cela vous inspire quoi ?

C’est typiquement le type de décisions contradictoires qui sont prises par les responsables politiques, peu importe le pays. On peut nous tenir tous les discours qu’on veut à la COP 15 et COP 27, et nous montrer la meilleure volonté du monde, mais s’ils continuent à faire ce genre d’activités, c’est sûr: on va aller droit dans le mur. On va encore énormément dans le mauvais sens.

À ceux qui pourraient critiquer le fait que des centaines de personnes se retrouvent au même endroit pour la COP et aient fait le voyage en avion, que leur répondez-vous ?

Que si on n’était pas là dans les négociations pour mettre la pression, les décisions seraient encore moins ambitieuses. Il faut arrêter de culpabiliser pour des actions individuelles alors que ce dont on a besoin, c’est un changement de système. Au niveau de notre mode de vie, ce n’est pas comme si on vivait dans la démesure. On est jeune, on n’a pas beaucoup d’argent pour polluer.

Depuis quelques mois, des activistes s’invitent dans les grands événements sportifs et dans les musées pour faire entendre leur message. La seule solution ?

Chacun, en tant qu’individu, doit trouver quel type d’action il veut entreprendre. Beaucoup ont traité ces activistes de radicaux, d’extrémistes, et ils ont condamné la violence de ces actions. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui est violent, ce ne sont pas ces actions mais le système dans lequel on est, qui oppresse les individus et qui permet à certains de vivre dans le luxe à côté d’inégalités extrêmes.