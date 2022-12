Spa: pas d’abattage d’arbres place des Écoles

Ce jeudi, à l’occasion du conseil communal, le sujet est revenu sur la table lors des questions d’actualité. "Aucun abattage n’est prévu concernant les arbres de la place, rappelle Gilles Bruck, en lisant le courrier qu’il comptait transmettre aux habitants. Alternative-Plus base sa lettre sur un point débattu lors d’un collège communal du mois d’août. Un simple suivi de dossier vous aurait permis d’éviter de vous alarmer sans raison."

Une étude sanitaire des arbres a bien été réalisée. "Elle indique qu’en effet ces arbres ne sont pas en bonne santé", précise l’échevin. Mais il n’est pas question de les couper actuellement. "Aucune action autre que la sécurisation en cas de danger imminent ne sera effectuée sur cette place", ajoute-t-il en assurant que les riverains en seraient les premiers informés.

La conseillère Fabienne Dorval (Alternative-Plus) a répliqué qu’un permis d’urbanisme avait été demandé à la Région wallonne pour l’abattage d’arbres "au nombre de 29, dont les 6 arbres de la place des Écoles". "Un PV du collège du 4 octobre indique qu’une demande de permis d’urbanisme a été approuvée par le Collège. C’est pour donner du travail aux employés de la Région wallonne ?"

La bourgmestre Sophie Delettre (MR) a indiqué qu’il s’agissait ici "de bonne gestion". "Quand on a des analyses où on a un état sanitaire moyen ou pas bon d’un arbre, on demande automatiquement pour pouvoir avoir un permis. Sinon, je suis en ma qualité de bourgmestre obligée de prendre un arrêté en urgence. De concert avec la Région wallonne, nous avons préféré faire ça dans la transparence et avoir la validation de celle-ci. Malheureusement, en ce moment, nous en avons énormément d’arbres en train de se détériorer, en raison notamment des deux sécheresses qu’on a connues en 3 ans. Un permis est donc demandé systématiquement mais cela ne veut jamais dire qu’on va l’exécuter. Celui-ci est valable pendant 5 ans."

Un arbre problématique ?

Alternative-Plus a informé qu’un des arbres avait été repris parmi ceux à abattre par l’étude sanitaire. "D’urgence et sans délai. Et cela date de 2019. On est quand même à côté d’une école, note Fabienne Dorval. Pour une fois, on va vous demander d’abattre un arbre." Pas au courant du cas de cet arbre, le Collège compte se renseigner.