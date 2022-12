Plombières : le budget 2023 bouclé en boni malgré les crises

Du côté de l’ordinaire, d’autres recettes sont également en hausse (+ 12% pour les primes APE, + 13,5% pour le fonds des communes, + 10,4% pour le précompte immobilier) et permettent, avec le supplément de l’IPP, de balancer l’augmentation des frais énergétiques, de personnel (qui augmentent de plus d’un million d’euros) et des interventions communales pour le CPAS, la police et, surtout, la zone de secours (+ 9,1%).

Quels projets en 2023 ?

La Commune a par ailleurs inscrit à son budget 2023 pour 6 300 000 € d’investissement. On y retrouve la revitalisation de la place de Sippenaeken (700 000 € dont 500 000 € de subsides), la réfection de la rue Gulpen (850 000 € prévus dans le PIC), la réfection de voiries agricoles (315 000 €), les études et travaux dans le cadre des inondations (570 000 €), la réfection de voiries communales (300 000 €), le remplacement des luminaires par du LED (175 000 €), la création de la zone artisanale (300 000 €), l’isolation de l’école maternelle de Plombières (190 000 €), l’installation de panneaux photovoltaïques (180 000 €), l’aménagement d’un pump-track (170 000 €) et la réfection de l’école de Montzen-Gare (120 000 €).

L’opposition, via Marc Belleflamme (URP), a salué l’orthodoxie budgétaire à laquelle se livrait le Collège, mais a appelé à la prudence et à encore augmenter l’autonomie énergétique. "Il faut s’apprêter à commencer à faire des choix… Est-il opportun à l’heure actuelle de dépenser 170 000 € pour un pump-track ?" Le groupe a ainsi annoncé se montrer très vigilant quant à la proportion financière que prendrait l’aménagement de la place de Sippenaeken, et a alerté sur l’augmentation des frais de personnel "qui atteignent des sommets jamais approchés". Le groupe URP s’est ainsi abstenu lors de ce vote.