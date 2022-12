La résidence de la Lainière, à Verviers, va bénéficier d'un subside de 857 424 € pour sa rénovation

La résidence de la Lainière à Verviers, va notamment recevoir 857 424, 46€, mais pour faire quoi ? "On voulait pouvoir rénover énergétiquement notre maison de repos […]. Notamment tout ce qui est l’enveloppe du bâtiment, c’était le plus important. Il faut savoir que c’est un bâtiment des années 70 qui consomme pas mal d’énergie."

Le 1er volet des subsides vise l’enveloppement du bâtiment. "Le projet remis visait la rénovation d’une partie de la toiture", détaille la présidente du CPAS de Verviers, Gaëlle Denys (PS). Les subsides permettront concrètement de remplacer tous les châssis du bâtiment et d’installer des stores intégrés qui protégeront les résidents durant l’été, complète la responsable de la division des services supports. Une vitre particulière sera aussi installée dans toutes les chambres, ce qui permettra de conserver le chauffage l’hiver, ajoute-t-elle. Dans le futur, l’isolation devrait être réalisée par l’extérieur, "car de l’intérieur, c’est très compliqué étant donné qu’il y a toutes les chambres, ça réduirait les mètres carrés", précise la présidente du CPAS. "Le subside devrait couvrir 70 à 90% en fonction des montants éligibles. À condition qu’il concerne au moins 20% du bâtiment et permette une économie de minimum 30% de la consommation énergétique." Ces subsides permettront à "La Lainière" d’envisager enfin l’avenir. "C’est un plus pour la résidence, on est vraiment content. Je vous avoue qu’on croisait très fort les doigts pour être éligible."

Et les autres subsides ?

Le collège Providence Herve: 1 012 286€ ; la Maison Pirotte (Herve): 9 197,70 € ; l’école des Linaigrettes (Verviers) 555 800€ ; le centre culturel de Dolhain-Limbourg: 195 410,51 € ; l’école communale fondamentale de Welkenraedt: 538 504,75 € ; l’école communale d’Henri-Chapelle: 549 917,96 € ; le centre sportif d’Henri-Chapelle: 278 866€ ; l’école maternelle de Plombières: 33 656,16 € ; l’école communale de Montzen-Gare: 65 760,30 € ; le collège Notre-Dame de Gemmenich: 232 133,85 € ; l’ASBL Saint Michel de Spa: 157 960,64 € ; l’école communale de Waimes (site de Walk): 126 311,01 € ; l’association pour l’exploitation de la clinique Reine Astrid de Malmedy: 1 767 432,17 € ; l’école de Bellevaux 206 707,13 € ; l’école de Longfaye: 50 941,21 € ; l’école maternelle de Mont (Malmedy): 18 607,73 € ; l’école communale de Xhoffraix: 51 151,70 € ; l’école du Centre (Malmedy – bâtiment de l’académie): 118 405,24 € ; l’école de Malmedy Centre (bâtiment Garçons 1): 62 813,36€ ; le centre scolaire Saint-Remacle (Stavelot): 347 689,02 € ; l’école communale d’Hockai: 11 474,75 € ; le service technique Chefosse (Stavelot): 234 874€ ; la maison communale de Stoumont: 144 122,20 €.