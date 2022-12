Verviers: les comédies musicales au cœur d’un spectacle

"On a un peu survolé toutes les comédies musicales qui ont été connues ces dernières dizaines d’années. On s’est surtout intéressé à celles qui avaient le plus marqué le public, en Europe et ailleurs, explique Michel Jacquemin, producteur et metteur en scène. On s’est aperçu qu’il y avait beaucoup de morceaux très connus. On ne savait d’ailleurs pas que certains étaient issus de comédies musicales. C’est le cas par exemple pour Rabbi Jacob."

Avec la sélection que Pims Prod a opérée, tout le monde devrait s’y retrouver. "On essaye vraiment de contenter toutes les générations, lance-t-il. On retrouvera notamment des comédies musicales comme Fame mais aussi des plus récentes, comme Mozart, l’opéra rock. On a essayé de ratisser large, comme Les Misérables. Tout cela va être tenu par fil rouge." Que l’on ne dévoilera pas.

Sur scène, le public pourra notamment découvrir ou redécouvrir de véritables tableaux fidèles à l’atmosphère des comédies musicales initiales. "Certains passages seront vraiment dans leur jus, dévoile-t-il. Je pense notamment à un tableau sur 1789 : les amants de la Bastille. Puis, à côté de cela, il y aura des choses plus décalées. On reprend également Sister Act et là il s’agira d’un extrait plein d’humour. Ceux qui connaissent ne seront pas déçus et pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera un bon aperçu."

Avec son équipe de professionnels, Michel Jacquemin met en avant les talents de notre région. ©Michel Jacquemin Photography

Monter un tel spectacle toutefois est loin d’être évident. "Cela demande encore plus de travail que pour un spectacle de variété, estime Michel Jacquemin. Cela demande une mise en scène très riche et pointue. Puis, il y a beaucoup de chansons à voix." Pour ce faire, les participants peuvent compter sur l’aide et l’expérience de l’équipe de professionnels qui entoure Michel Jacquemin, à savoir Pierre Stembert, Jordan Stoffels, Martine Dops et Cécile Dumoulin.

Si l’envie d’assister à la première, à la salle de la Fraternité, vous prend, ne tardez pas: les places sont déjà très prisées.

Infos et réservations: www.pimsprod.be