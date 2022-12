« Contes et légendes au fil de l’Amblève »: un coffret pour les fêtes

Elle est sortie en avril dernier et s’est déjà écoulée à plus de 1 400 exemplaires. Pour les six dessinateurs qui ont collaboré à la création de cette bande dessinée, Contes et légendes au fil de l’Amblève, c’est un succès. "La moyenne de vente d’un album se situe généralement entre 750 et 900 exemplaires. Nous sommes donc déjà très fiers d’avoir atteint ce résultat. Sans oublier que Contes et Légendes, c’est un album régional", souligne Gilles Renneson, artiste et gérant de Dyade Éditions (qui édite cette BD).