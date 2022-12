Jean Brasseur, journaliste verviétois de talent au « Courrier » puis au « Jour », est décédé

« Il savait dénicher l’info comme personne »

Jean Brasseur, c’était un reporter hors pair. Journaliste salarié responsable du bureau du Courrier, à Verviers, il a toujours revendiqué sa passion pour son métier. Premier défenseur de la profession, il a poursuivi sa belle carrière pour Vers l’Avenir, à Liège, avant de poser ses valises au bureau namurois et de scruter à la loupe la politique wallonne. Pensionné, il n’a pourtant pas rangé son calepin au placard. Toujours à la recherche de la bonne info, il a continué ses collaborations au Jour Verviers plusieurs années encore. "C’était une vraie personnalité du journalisme verviétois, poursuit Philippe Leruth. Il savait dénicher l’info comme personne et, surtout, il la racontait comme personne. Il écrivait de la manière dont on l’apprend dans les écoles de journalisme aujourd’hui. Il savait accrocher le lecteur. Il savait parler de n’importe quel sujet mais il était devenu le spécialiste des chemins de fer. Il se déplaçait énormément en train si bien qu’il connaissait des employés, des contrôleurs, des chauffeurs. On lui refilait toujours plein d’infos. Je me rappelle d’ailleurs d’une anecdote. Il était connu comme Barabbas dans les chemins de fer et c’était aussi un fumeur de pipe. Une fois, il l’a oubliée dans le train. Elle est allée jusqu’à Ostende. Il l’a récupérée le lendemain car un contrôleur l’avait reconnue."

Amoureux des mots et des belles histoires, il aimait aussi se balader dans la nature et suivre les conseils communaux. Toujours à la recherche de l’info insolite ou percutante, il n’hésitait pas non plus à faire découvrir le métier à ses petits-enfants qu’il emmenait parfois le temps d’un reportage. "Jean, c’était quelqu’un de très curieux, commente Claude Gillet, chef d’édition de L’Avenir Verviers. Il avait le sens de l’information de proximité. Il savait parfaitement mettre sa région et ses habitants en lumière."

« Il était toujours présent pour sa famille »

Côté vie privée, Jean Brasseur était l’heureux époux d’Irmgard Feyen. De leur amour sont nés Muriel et Frédéric. Il avait aussi quatre petits-enfants : Camille, Clément, Elisa et Jules. "Il adorait son métier de journaliste mais il restait toujours très discret et humble par rapport à ça, raconte Muriel, sa fille. Quand il était en famille, il se consacrait entièrement à elle. C’était quelqu’un de très indépendant dans son travail. On savait qu’il partait pour des voyages de presse mais on n’en savait pas beaucoup plus. Mon papa, c’était quelqu’un de très généreux. Il était toujours présent pour sa famille. Il faisait passer les autres avant lui."

Jean Brasseur repose au FunéKERF, rue des Étangs, 46A, à Verviers. Les visites ont lieu ces jeudi 15 et vendredi 16 décembre, de 17 à 19 heures. La liturgie des funérailles se déroulera en l’église Saint-Hubert, à Heusy, ce samedi 17 décembre, à 10 heures.

Toute la rédaction de L’Avenir présente à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances.