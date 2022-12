Études « quartiers durables »: quelles pistes pour nos communes sinistrées ?

Chez nous, elles se sont penchées sur les communes classées en catégorie 1, à savoir Verviers, Pepinster, Theux et Limbourg.

Ces analyses ont permis d’apporter un diagnostic identifiant les facteurs locaux aggravants et les enjeux propres à chaque territoire, un schéma stratégique de (re)développement durable des quartiers identifiant des zones où l’urbanisation peut être poursuivie et des zones où il est préférable de ne plus urbaniser, des propositions d’aménagement tenant compte des projets en cours. Le tout "dans une perspective de durabilité et de résilience".

Les résumés de ces différents aspects, faisant plusieurs dizaines de pages, sont disponibles en ligne. Les communes sont également libres d’organiser des présentations de résultat. Limbourg l’a d’ailleurs déjà fait mardi dernier (voir l’Avenir du 8 décembre). Voici ci-dessous les grandes lignes des pistes émises pour Verviers, Pepinster et Theux.

Pepinster: un espace vert public, au pont Walrand ?

– Espace Piqueray et pont Walrand: l’administration pourrait déménager dans l’ancienne implantation primaire de l’athénée. Elle occuperait les étages alors que le rez-de-chaussée pourrait être affecté à des fonctions activant l’espace public. De part et d’autre de la Vesdre, les rives pourraient être dégagées, aménagées en espaces verts aux berges plantées. À l’endroit de l’ancien îlot Walrand, le bâti démoli serait affecté en espace vert public. Le talus du chemin de fer ayant été une barrière importante lors des inondations, il est proposé de réaliser deux opérations d’élargissement de pont ferroviaire.

– Rue Neuve et rue Jean Simon: à l’emplacement de l’ancienne administration communale, les terrains pourraient être mis à disposition afin de développer une offre nouvelle de logements abordables. Le hall Jean Simon devrait être rénové et la passerelle située à côté de la maison de repos du CPAS reconstruite de façon résiliente.

– Site Texter: il est proposé de le dépolluer pour le rendre perméable et d’y aménager une offre ludico-sportive extérieure, tout en conservant la façade. La halle pourrait accueillir une activité économique.

– Au confluent: la géométrie de la confluence entre la Hoëgne et la Vesdre serait réagencée pour fluidifier l’écoulement de l’eau (ce qui suppose des acquisitions de parcelles privatives et le déménagement du poste Elia). Le bief de la rue Massau pourrait être condamné.

©EdA LABEYE Philippe

Theux: désenclaver l’îlot de la Bouxherie

– À la Bouxherie: le passage du tracé du Ravel des Sources ainsi que le projet de reconversion des Ateliers Raxhon permettraient d’envisager une amélioration du tracé de la rivière, en diminuant l’effet de "coude". Une berge naturelle pourrait être aménagée. Il est proposé de connecter la Bouxherie au centre via une rénovation du pont de la Bouxherie. Il est également proposé de désenclaver l’endroit en créant une passerelle la reliant à la gare.

– Place Taskin: une place en gradin déminéralisée pourrait être aménagée. Elle donnerait une nouvelle identité au quai des Saules en créant des relations directes avec l’eau. Des espaces enherbés pourraient être installés le long du quai. Un nouveau franchissement pourrait être prévu via l’implantation d’une passerelle, rendue possible dans le cadre d’un projet de reconversion des anciennes usines Despa. Cette reconversion offrirait l’opportunité de développer en rive droite une berge naturelle donnant plus de place à l’eau en cas de crue et favorisant l’accueil d’une végétation spécifique.

– Juslenville: il est proposé de mener une réflexion sur la restructuration du pôle d’activités économiques, en travaillant sur la déminéralisation de celui-ci.