Contrôles de fin d’année: 9 permis retirés ce samedi à Jalhay et à Spa

Comme elle l’annonçait la semaine dernière, la zone de police Fagnes procède à des contrôles de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, sur l’ensemble du territoire de la zone dans le cadre de la campagne de fin d’année. Après Tiège et Spixhe ce jeudi soir, le service roulage s’est installé à Jalhay et à Spa ce samedi 10 décembre 2022 pour effectuer des contrôles d’alcool et de stupéfiants.