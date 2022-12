Demain, nouveau mouvement citoyen theutois

"Cela fait longtemps qu’on y pense, explique le conseiller communal et député wallon Matthieu Daele. On a constaté qu’il y a énormément de citoyens qui ont envie de s’impliquer dans leur commune sans nécessairement être partisan ou avoir une étiquette. Ils souhaitent s’investir pour Theux mais pas au-delà. C’est pour ça qu’on a voulu faire cette transition."

Les grandes lignes ont d’ores et déjà été tracées mais la suite sera définie par les citoyens qui désirent prendre part à Demain. "Il y a un projet et une équipe à construire", lance-t-il. "Cela reste bien sûr dans l’idée de l’écologie politique, note Lounis Azibi, coprésident de la locale Écolo Theux. Tous ceux qui se retrouvent dans cette optique sont les bienvenus." Pour avancer, Demain organisera trois ateliers sur les trois axes définis (c’est-à-dire plus vert, plus solidaire et plus dynamique). Des thématiques qui collent aux compétences attribuées au niveau communal. Le premier se tiendra le 16 janvier prochain. "Tout le monde peut y prendre part. L’objectif est d’ouvrir le débat pour que chacun puisse s’exprimer". Et sans obligation aucune d’aller plus loin et de figurer sur la future sur la future liste citoyenne.

Participer à la gestion de la commune

Pour cette présentation, une soixantaine de personnes avaient le déplacement. "Il y a pas mal de personnes qui ont marqué un intérêt. Notre ambition est de participer à la gestion de la commune. Pas d’être dans l’opposition, poursuit sans détour Matthieu Daele. Nous voulons être positifs et propositionnels, pas un groupe de gens qui râlent et se lamentent. Nous voulons constater ce qui ne va pas et amener des solutions."

Quid d’Écolo ?

Pas question pour autant pour les actuels conseillers Écolo d’abandonner leur parti. "S’il s’agit bien d’un mouvement autonome ici, nous n’allons pas interdire à ceux qui le souhaitent d’être membres d’Écolo. Mais nous voulons brasser large", assure Matthieu Daele.