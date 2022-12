La campagne, comme chaque fois, essaye de faire prendre conscience à la population et au public qui est habitué par nos actions d’une réalité de terrain. Cette année, celle-ci est plus centrée sur la nourriture et le problème de la faim. Nous constatons que le nombre de personnes qui sollicitent de l’aide dans les services de distribution de colis alimentaires ne fait qu’augmenter. Nous voulons souligner le fait qu’il est important de nourrir les gens – comme on dit toujours "ventre affamé n’a pas d’oreilles" – mais cela ne suffit pas. Il faut aller plus loin et prendre des mesures structurelles de lutte contre la pauvreté, pour prendre le mal à la racine. Maintenant, nous n’avons pas de baguette magique, ni de solution miracle. Nous nous rendons bien compte de toute la difficulté au niveau financier de tous les services officiels comme les CPAS ou autres. Tout le monde cherche à avoir des sous en plus. Tous les secteurs et les corps de métier de la société revendiquent de meilleures conditions de vie. C’est très compliqué. Ce qu’on sait en tout cas, dans toutes les crises que l’on traverse et qui s’accumulent, c’est que ce sont toujours les personnes les plus défavorisées qui payent la note la plus forte.

Parallèlement, nous subsidions des associations locales, qui rentrent un dossier l’année qui précède et qui répondent à tout un tas de critères. Actuellement, nous aidons 109 associations sur toute la Wallonie et Bruxelles. Grâce aux collecte dans les églises, qui diminuent d’année en année, et à une politique d’appel aux dons, nous essayons à répondre aux demandes et d’octroyer les subsides demandés par les associations locales pour de petits projets qui permettent d’améliorer d’une manière ou d’une autre leurs actions.

La problématique de la faim est bel et bien présente dans notre région ?

Absolument. Hélas. On est toujours dans l’étonnement perpétuel de se dire « comment est-ce possible que dans nos sociétés occidentales hyper modernes, on en arrive encore à trouver des gens dans la rue et qui n’ont pas à manger tous les jours ? »

Le travail des associations est donc essentiel.

Oui, et l’idéal c’est d’avoir un tissu associatif qui travaille en parallèle, en appui, des services publics. Dans certains cas, ces derniers ne sont pas là, car les moyens financiers et humains manquent.

Avec la crise énergétique et l’inflation que l’on connaît actuellement, craignez-vous l’hiver qui arrive ?

On sait tous que tous les moments sont difficiles. L’hiver plus particulièrement, avec la crise énergétique, mais le problème de solitude et d’abandon de toute frange de la population qui vit vraiment dans une grande pauvreté, est permanent et pas spécialement lié à la saison. Ici, nous craignons également les risques au niveau des incendies et des intoxications. Les gens se chauffent avec des poêles à pétrole et des poêles à pellets qui n’en sont pas… Aujourd’hui, la misère tue encore en Belgique.

Un parcours citoyen à la rencontre d’associations

C’est un peu devenu une tradition. Chaque année, le groupe verviétois d’Action Vivre-Ensemble organise une balade dans les rues de Verviers. Un parcours citoyen qui leur permet d’aller au contact d’associations qui luttent contre la pauvreté. Ce jeudi, ils étaient une trentaine à découvrir le travail de Croc’Espace, restaurant et entreprise de formation par le travail, implanté rue de la Station à Verviers. En plus de permettre aux stagiaires de raccrocher avec le monde du travail, le lieu les sensibilise également à l’importance d’une bonne alimentation.

Dans la foulée, les participants ont rencontré l’école de devoirs "Éducation pour tous", à Hodimont, l’ASBL Mouvement Personne d’abord, rue de Rome, et la maison des jeunes des Récollets. Là-bas, d’autres ASBL ("L’illettrisme Osons en parler", Amonsoli, Espace 28, Tandem Solidaire ou encore La Belle Diversité en soutien à la Voix des sans-papiers) en ont profité pour expliquer leurs actions.

La collecte se fera ces 10 et 11 décembre dans les églises verviétoises. Les dons sont aussi possibles via le BE91 7327 7777 7676 (communication 7009) ou sur le www.vivre-ensemble.be