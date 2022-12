Incendie à Charneux: l'occupante des lieux est décédée

Ce vendredi, vers 3 heures du matin, les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau sont intervenus à Charneux, sur la commune de Herve, à Sauvenière pour un feu d’appartement. Une victime se trouvait à l’intérieur et a été prise en charge par l’ambulance de Battice et le SMUR du CHR Verviers. Malheureusement, la dame, âgée de 56 ans, est décédée à son arrivée à l’hôpital. «Un expert est attendu sur place pour déterminer les causes de l’incendie», précise la zone de police Pays de Herve.