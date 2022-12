Traditionnellement, les Provinces de Namur, de Luxembourg et de Liège se répartissent la fourniture du sapin royal. "Cette année, c’est la Province de Liège qui a l’honneur de remplir cette mission pas comme les autres et de livrer le sapin qui trônera devant le palais royal durant les fêtes de fin d’année !", annonce, non sans fierté, la Province de Liège, dans un communiqué.

"Le sapin parfait, de plus de 20 mètres de haut, a été trouvé dans le village de Küchelscheid (Butgenbach). Il a été abattu par l’entreprise Pirothon le lundi 5 décembre et a été livré par le transporteur Havart ce jeudi 8 décembre. Le jour de la livraison, la transhumance a commencé dès 4 h 45 du matin afin d’acheminer le roi des forêts auprès du roi des Belges. Cette livraison spéciale s’est faite sous l’escorte de la police afin d’éviter le blocage de la circulation ou tout autre encombre."

Comment a-t-il été choisi ?

"Ce sont les services agricoles de la Province de Liège qui se chargent de la sélection du sapin avec l’appui de la Division nature et forêts du cantonnement de Malmedy. Ils élaborent le cahier des charges pour l’abattage et le transport. Ils veillent à la coordination de tous les intervenants (bûcheron, société de transport, DNF, escorte de police) et s’occupent de la mise à disposition d’un gabarit spécifiquement créé permettant de façonner le tronc du sapin aux mesures exactes du socle du palais royal. C’est chaque fois un honneur pour les services agricoles de la Province de Liège de participer à la décoration du palais royal qui sera, sans aucun doute, appréciée par le public nombreux qui se déplace à Bruxelles pour les fêtes de fin d’année."