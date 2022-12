Noël va envahir la place Saint-Georges

Quatre jours au total où le charme d’un des plus beaux villages de Wallonie sera rehaussé par la présence d’une dizaine de chalets tout aussi alléchants les uns que les autres. Côté papilles, les participants pourront succomber à la fondue fromage à la bougie, aux planches apéros, à la tartiflette, aux incontournables huîtres et saumon fumé des fêtes, aux bulots, calamars, foie gras ou encore crêpes pour les amateurs de sucré.

Côté Boissons, vins, bulles, cocktails et vins chauds, cafés corrigés, pékets et nombreuses bières spéciales sont au menu.

Sur place, de quoi dénicher un cadeau à glisser sous le sapin de Noël à travers la présence de différents artisans créateurs de bijoux, porte-clés, sacs et tissus ou encore bougies. Le tout sous un espace couvert !

En musique

L’ambiance musicale fera partie intégrante de l’événement avec un programme plutôt alléchant. Ce samedi, on peut compter sur la présence de Musica Gogoé Hé à 18 heures suivi de Piano-Voix à 22 heures. Ce dimanche, les Fanfares de Dolhain seront de la partie dès 14 heures 30 avec Two Shine plus tard, à 17 heures. Le week-end suivant, on retrouvera des chorales de Noël, Dj Set et Faune.

Bourse aux décos de Noël

Belle particularité cette année: l’initiative du Conseil Communal des Enfants qui organise, au profit des personnes victimes des inondations ou de la crise financière, une bourse aux décorations de Noël afin de donner un peu de magie et des étoiles dans les yeux en ces périodes de fêtes. On peut venir déposer ses décos à donner ou en récupérer si on en a besoin, ce dimanche 11 décembre à partir de 11 heures. Un atelier déco boules de Noël sera également mis sur pied pour créer votre boule de Noël personnalisé

Samedi 10/12 de 15h à 00 h, dimanche 11/12 de 11h à 19 h. Vendredi 16/12 de 17h à 22h et samedi 17/12 de 15h à 00 h