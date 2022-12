Flammes de l’espoir en chansons cette année

Chaque 10 décembre, le centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont organise un rassemblement citoyen pour la Journée anniversaire des droits humains. Si les deux dernières années avaient été quelque peu chamboulées par la crise sanitaire, obligeant les organisateurs à revoir leur copie et organiser le tout à distance, cette édition revient en force avec un "mix" des événements précédents, indique Christophe Collard, animateur. Cette année, c’est en chansons que sera célébré l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. C’est ce dimanche 12 décembre, de 18 à 19 heures, sur la terrasse surplombant les jardins du Casino de la cité thermale que les participants entonneront, bougie à la main, quelques chants d’hymne à la Paix. Un événement symbolique qui se terminera autour d’une boisson chaude offerte par le Centre culturel. "On a demandé à tout qui le souhaite, à des associations, des politiques, des habitants, des institutions de nous envoyer des paroles de chansons, des souhaits, un rêve pour des lendemains meilleurs, en lien avec les droits de l’homme. Ils seront lus ou chantés lors du rassemblement". Le tout pour porter un message d’espoir, "que les droits de l’homme soient respectés, que le monde soit meilleur, un message de paix" très actuel. "Chaque année, il y a toujours une actualité qui peut s’y référer. En 2022, on pense à la guerre en Ukraine, à tout ce qui plombe la société". Ce jeudi marque la clôture de l’envoi des écrits et déjà, le succès est au rendez-vous. De nombreuses écoles primaires, secondaires, des privés, des personnalités de la région. L’année dernière, pas moins de 20 adultes, 60 adolescents et 730 enfants y avaient participé. "Je n’ai pas encore réalisé les calculs" mais on ne doit pas être loin du compte pour cette édition…