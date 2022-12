Un peu de féerie pour nos aînés, grâce au patro

Ce dimanche 4 décembre 2022, le patro garçons de Welkenraedt a encore une fois apporté un peu de magie aux aînés avec son action de parrainage de bûches de Noël. 243 bûches décoratives (sur les 650 réalisées) ont été apportées par les animateurs et les animés dans les maisons de repos de Welkenraedt et d’Henri-Chapelle et à la Clinique des frères Alexiens. "On essaie qu’il y ait un contact intergénérationnel, c’est important", souligne David Dobbelstein, président du comité des parents à la manœuvre. C’est que depuis fin octobre, ils sont nombreux, parents, anciens et sympathisants à mettre à la main à la pâte. "Des grands-mamans, des mamans, des sympathisants, des dames font la décoration et avant les hommes s’occupent d’aller chercher le bois et de l’atelier menuiserie." Le reste des bûches a été vendu en porte à porte ou sur la place des Combattants le week-end précédent. De quoi récolter des fonds pour "chauffer le bâtiment, acheter des tentes, du matériel d’animation, de cuisine pour le camp…"