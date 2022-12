L’incontournable marché de Noël des Minières

Ceux qui recherchent des idées de cadeaux pour leurs proches trouveront une fois de plus de l’inspiration auprès des artisans installés au chaud dans la salle. "On aura un peu plus d’exposants à l’intérieur cette fois-ci que les autres années", explique Loïc Manguette, membre de l’ASBL ADN. Pour rappel, cette dernière, composée d’anciens chefs d’unité de Sainte-Julienne, a repris l’organisation il y a 5 ans maintenant, en 2017.

"On voit que petit à petit les exposants nous font confiance et reviennent d’année en année. Sans compter les nouveaux qui nous rejoignent. C’est vraiment chouette: on a pas mal de gens de la région."

À l’extérieur, les visiteurs pourront se laisser tenter par divers produits de bouche, salés comme sucré. "On a de beaux stands de qualité, indique-t-il. On aura notamment Martin Evrard, du restaurant Au Dos de la cuillère, avec Bernard Angenot, qui ouvrira prochainement à l’ancien Tchet Volant, près de l’hôtel de Ville. On retrouvera également Daoud Bouazza, de la Cantine (NDLR: en Crapaurue) , ou encore Quattro Vino, pour ne citer qu’eux."

Misant comme d’habitude sur le côté festif et la convivialité, le marché de Noël des Minières continue de faire la part belle aux mouvements de jeunesse en leur offrant une réduction pour leur stand. "Ainsi, ils peuvent récolter des sous pour les voyages", précise Loïc Manguette.

Les scouts et guides de Mangombroux, de Stembert, de Marie-Médiatrice et, bien évidemment, de Sainte-Julienne seront donc présents. Avis aux familles, le Père Noël y fera un détour à 14 heures.