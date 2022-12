Haute Amblève Awards : cinq lauréats primés à Malmedy

Surpris et ému, Olivier Mathonet est monté sur scène samedi soir pour récupérer un award. La pisciculture Mathonnet a reçu le prix de la résilience et de la durabilité entrepreneuriale lors de la première cérémonie des Haute Amblève awards. Lancée il y a un an et demi, cette ASBL veut mettre en lumière les entreprises et les initiatives citoyennes locales. "On veut défendre et faire valoir les plus-values de notre région, explique Fred Cheslet, vice-président de l’ASBL. Cette cérémonie était surtout pour nous l’occasion de créer des synergies entre les différents acteurs du territoire, qui cohabitent mais collaborent peu."