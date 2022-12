Énergie et inflation: nos chocolatiers verviétois doivent gonfler les prix

« J’ai augmenté mes prix de 10% »

Forcément, le prix du chocolat en pâtit. Impossible par contre pour celui qui avait rejoint le guide Gault&Millau après seulement un an d’existence de répercuter l’ensemble de ces augmentations à la caisse ! "J’ai augmenté mes prix de 10%, ce qui reste raisonnable. Je ne peux évidemment pas passer de 62 euros le kilo de chocolat à 100 euros. Les gens ne comprendraient pas. Certains sont passés à 80 euros du kilo, je suis à 68 euros, ce qui reste bien pour la qualité qu’on propose". L’idée n’étant pas "d’effrayer" le gourmand, "de continuer à vendre ce qu’on a" et de limiter l’impact pour les clients. Concrètement, un ballotin de pralines coûte désormais 17 euros et non plus 15,50 euros. Ce qui, espère-t-il, n’aura pas d’impact au niveau de la consommation des clients en cette période ô combien importante pour les affaires. "1,50 € ne fait pas trop râler les clients". En tout cas c’est l’espoir que ce commerçant malmédien nourrit pour le mois de décembre et la suite. "J’attends toujours un peu pour augmenter ou non ma production. Je n’ai pas l’impression de ressentir un changement par rapport à la fréquentation mais il est vrai que, et je les comprends, les clients regardent leur budget quand ils poussent la porte. Il y a ceux qui vont acheter en grande surface malheureusement comme pour le pain et ceux qui continuent à vouloir de la qualité et qui préfèrent réduire le nombre de grammes" qu’ils consomment ou offrent.

« Aidez les petits artisans »

S’il y a un message que le chocolatier veut faire passer, c’est de convaincre les amateurs de chocolat "d’aider leurs petits artisans !" en ces moments difficiles. Que ce soit en craquant pour un petit Saint-Nicolas à 2,50 € ou pour des kilos de chocolat ! "On a besoin des clients pour continuer à exister". Si on lui avait dit qu’il allait traverser le Covid et maintenant la crise de l’énergie, du pouvoir d’achat, de l’inflation générale, jamais Manuel Lassance ne l’aurait cru. Malgré tout, la passion et la motivation restent intactes !

Maison Saive, à Verviers: « On a dû augmenter de 10% »

«On croise les doigts» pour les fêtes et les mois à venir à la chocolaterie Saive. ©EdA Philippe Labeye

Décembre correspondant à un tiers de la production annuelle de la Maison Saive de la chaussée de Heusy, Christophe, le patron ne peut pas se rater ! Or il affirme n’avoir "jamais eu aussi peur de sa carrière" malgré une motivation sans faille. "J e pense qu’on va encore s’en sortir en 2022 mais les problèmes arrivent dans les mois à venir".

Ses prix, il a dû les augmenter de 10%. "C’est la plus grosse augmentation qu’on ait connue sur un an dans l’histoire de la chocolaterie. Au niveau des matières premières, sur un an, tout a fait fois deux ou plus. Comme on veut maintenir une qualité, on doit augmenter" avec une moins bonne marge bénéficiaire qu’avant. "Si on augmente au coût réel, on va faire fuir le client. Donc on vend à des prix bien trop élevés en gagnant moins qu’avant. C’est là tout le paradoxe". L’artisan chocolatier le remarque: il a de la "chance d’avoir une belle clientèle fidèle" mais qui, "comme tout le monde et dans tous les secteurs", fait plus attention à ses dépenses. "La fréquentation n’a pas baissé mais la quantité d’achat peut être plus faible. Certains prendront 100 grammes de moins par exemple" pour compenser l’augmentation.

Et dire qu’à ses débuts, il y a 25 ans, il nous confie avoir vendu le kilo à "900 francs belges" (un peu plus de 22 euros) contre 60 euros en 2022. "C’est effrayant", termine-t-il.

Demaret, à Herve et Verviers: « On veut regarder nos clients dans les yeux »

«Le consommateur doit ouvrir les yeux». ©EdA

Chez Demaret à Herve, les sœurs Corine et Bénédicte n’ont pas peur que les achats chocolat Saint-Nicolas et fêtes diminuent. "On ne joue pas dans le snobisme ici, commentent-elles. On rend notre chocolat accessible à un maximum de personnes" en faisant le choix d’une augmentation dite "raisonnable". " Il y a en a qui prennent des bénéfices incroyables. Je suis scandalisée des prix pratiqués. Certains abusent de la situation. Le consommateur doit ouvrir les yeux. On trouve un Saint-Nicolas en chocolat au supermarché à 2,70 euros alors que chez nous, c’est de la haute qualité à 1,40 euro !" Voie de la chocolaterie et dans le piétonnier Brou-Harmonie de Verviers, le coût chocolat augmentera de 4% en janvier 2023, pas avant, pour couvrir les frais liés à l’explosion du prix de l’énergie et du beurre. "On veut pouvoir regarder notre clientèle dans les yeux. Mon papa nous a éduquées dans le respect des personnes". Le secret d’un chocolat à 48 euros du kilo ? "Une manière de travailler sans intermédiaire, en direct avec les producteurs locaux, sans surremballages". Afin, déjà, de ne pas répercuter ces coûts sur le client.

Jean-Loup Legrand, à Spa: « Marge moins importante aujourd’hui »

«Je n’augmenterai plus, par choix», assure le chocolatier de la cité thermale. ©EdA Philippe Labeye

Un demi-siècle dans le métier ou presque, on peut dire que le chocolatier spadois Jean-Louis Legrand a un regard éclairé sur l’évolution des prix de ses produits. À ses débuts, il vendait le ballotin d’un kilo de pralines l’équivalent en francs belges de 12,50 €. Aujourd’hui, il est presque cinq fois plus cher. "L’Euro n’a rien arrangé à l’époque", se souvient-il. Comme la situation actuelle qui l’avait d’ailleurs obligé début d’année à augmenter ses prix au comptoir de 2,5%. "La marge est moins importante" mais pas question pour lui d’en ajouter une couche pour les fêtes de fin d’année. "je n’augmenterai plus, par choix. Et ce n’est pas parce que je ferme le 31 décembre (pour fin de carrière). Si j’avais continué, je n’aurais pas changé les prix". Pas d’inquiétude donc pour la fréquentation de sa boutique de la place du Monument où on peut y trouver, assure-t-il, des gourmandises de grande qualité à des prix abordables. "On tourne autour de 14 euros pour une belle assiette de Saint-Nicolas."

Jean-Philippe Darcis, à Verviers: « On va vers un cataclysme »

«L’année 2023 s’annonce bien plus compliquée encore» regrette l’artisan. ©EdA

"C’est un truc de fou !", commente le chocolatier Jean-Philippe Darcis faisant référence à l’augmentation u coût des matières premières. "Je n’ai jamais connu ça" en 26 ans de carrière. "Le coût du cacao a un peu augmenté, le prix des œufs avec la grippe aviaire a doublé, celui du sucre a triplé. Ma facture énergie aussi. Je suis passé de 7 000 à 21 000 euros. On est sur le cul. On va vers un cataclysme, vers la perte de beaucoup de nos artisans.".

Si tout augmente, ses prix en boutique aussi "sinon on fait faillite dans peu de temps. On n’a évidemment pas envie d’augmenter pour les gens mais on ne veut pas non plus tuer notre entreprise". "Il y a 25 ans, on était à 60 euros le kilo de chocolat. Aujourd’hui, on est à 30 à 40% de plus". Pas d’autres choix dit-il que de diminuer ses marges. "Pour conserver nos marges, on devrait augmenter plus mais il y a des prix psychologiques qu’on ne peut pas dépasser. Ça peut faire peur aux gens et on perdrait une part de marché qui se tournerait vers la grande distribution", analyse-t-il.

S’il pense pouvoir passer entre les mailles du filet ces fêtes 2022 "parce que les clients fonctionnent toujours sur leurs économies mais cela ne va pas durer avec la diminution du pouvoir d’achat", il s’inquiète pour 2023. Ce dernier de dénoncer "l’inaction des gouvernements. Nous subissons la crise de plein fouet et personne ne fait rien".