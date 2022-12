L’humoriste Martin Charlier prête sa voix aux personnages de Lily, de l’auteur et instituteur hervien Ronald Goffart

Depuis l’instituteur de José a fait connaître son œuvre, tenu des conférences, sorti Lily en allemand, c’était ce 25 novembre 2022 via la maison d’édition RMV (Rhein Mosel Verlag) et il sera présenté à la BRF ce vendredi.

Nouvelle étape dans l’histoire de l’écrivain, avec l’enregistrement jeudi dernier des personnages qui apparaissent lors de la conférence.

"C’est une conférence sur un ton un peu décalé puisque je raconte l’histoire de Malmedy et des Cantons de l’Est sans me prendre le gros cou. J’ai des dessins avec des personnages qui parlent, un peu comme dans des bandes dessinées ou des caricatures. L’idée était de faire parler ces personnages. Je suis allé trouver Martin Charlier, puisqu’il est Hervien, et il a directement accepté de se prendre au jeu."

L’enregistrement était planifié pour l’été, mais c’est seulement aux portes de l’hiver, dans un studio à Ans, que le duo s’est retrouvé. "Je lui donnais des consignes mais il y est allé en originalités. On reconnaît la patte de Martin, il a même repris l’un ou l’autre de ses personnages (Jardins et Loisirs ou le roi Philippe). Il n’a pas dû se forcer beaucoup pour apporter de l’humour, même si les paroles étaient déjà écrites. J’ai désormais de petites pistes pour greffer sur mon PowerPoint lorsque les personnages apparaissent. Ça permet de faire vivre l’exposer, la conférence."

Une conférence dont la prochaine date est déjà connue: ce 17 décembre à 14h au Conservatoire de Verviers, via la Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire. "Je suis occupé à faire le montage. En mai, j’irai à la Cité Miroir (Liège) et j’ai d’autres dates en suspens à Bruxelles et Bastogne", termine Ronald Goffart.