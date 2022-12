Le Maroc s’est imposé face à l’Espagne, à l’issue de la séance de tirs au but et disputera donc, pour la première fois de son histoire, les quarts de finale de la coupe du monde. Et c’est une nouvelle qui a enchanté tous les fans de football.

Dans les rues verviétoises ce mardi soir, les coups de klaxon s’entendaient au loin. Dans les voitures, des supporters heureux, portant fièrement les couleurs du Maroc et brandissant leur drapeau.

Le bruit des pétards a aussi résonné dans les rues.