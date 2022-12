L’entreprise hervienne Meurens Natural élue entreprise de l’année

L'entreprise créée en 1994 est spécialisée dans l’hydrolyse de céréales, procédé qui lui permet d’obtenir des extraits (sirops et poudres, bios ou naturelles) apportant pouvoir sucrant, goût et couleur dans une série d’applications de l’agroalimentaire. Les cinq dernières années, la croissance annuelle moyenne de l’entreprise était de 24 %…ce qui lui avait déjà permis en 2020 de remporter le titre de «Gazelle» décerné par le Trends-Tendances. Entre 2016 et 2021, Meurens Natural a investi 35 millions d’euros pour augmenter ses moyens de productions avec un nouveau site dans le zoning des Plenesses à Thimister-Clermont. Cette année, la projection de son chiffre d’affaires s’élève à 80 millions.

Les co-CEOs, Bénédicte et Bruno Meurens, ont reçu le prix des mains du vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, George Gilkinet.

Meurens Natural succède ainsi à Odoo, plébiscité l’an dernier.

EY organise l’élection de «L’Entreprise de l’Année» depuis 1996 dans le but de récompenser des entreprises de la Belgique francophone qui se distinguent par leur volonté d’entreprendre et d’innover, mais aussi par leur sens de la stratégie et de la compétition, leur ouverture sur le monde et leur gestion exemplaire.