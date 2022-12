Entre gourmandise et gastronomie, un événement réussi à Aubel

Pour les différents établissements de la région, ce village gourmand est aussi une occasion de se faire connaître et de faire découvrir leurs spécialités et leurs nouveautés.

Les visiteurs ont donc pu tester les mets préparés par les tenanciers des 23 chalets. Escargots, huîtres, flammeküches, foie gras ou hamburger et chocolats, l’organisation avait promis de la gourmandise et de la gastronomie. La promesse a été tenue ! C’est d’ailleurs ce qui a attiré Marie, première visite pour elle à Aubel: "C’est très différent des autres marchés de Noël. Ici, on peut découvrir des choses qu’on n’a pas l’habitude de manger, et encore moins sur un marché de noël. C’est sûr, je reviendrais !"

À côté de la nourriture, plusieurs chalets servaient aussi les traditionnelles boissons de Noël, entre vins chaud arrangés et chocolat chaud, il y avait de quoi ravir tout le monde ce week-end à Aubel.