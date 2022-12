Tous au théâtre avec un cadeau solidaire

Plus de 150 paquets avaient été déposés en 2021, "C’était énorme !". Un chiffre qu’espèrent au moins atteindre les initiateurs cette année malgré la crise. "On invite les personnes à ne pas hésiter à choisir un jouet ou quelque chose d’adapté à un enfant chez soi, un bel objet de seconde main qui sera tout autant apprécié qu’un cadeau neuf. Et ça ne coûte rien d’offrir à quelqu’un quelque chose qui reste au placard."

Avec quelques conditions tout de même: que ces présents soient en bon état, complets, et que sur chaque paquet soit notée la tranche d’âge de l’enfant auquel il s’adresse. "Il ne faudrait pas qu’un enfant de 3 ans se retrouve avec un Monopoly". Des cadeaux qui seront transmis aux familles par le biais de l’Épicerie solidaire de Theux.

Et pour le côté esthétique, si aucune demande spécifique n’est formulée par le centre culturel, ce dernier remarque que les personnes y mettent du cœur. "Les emballages sont toujours très jolis et on retrouve aussi des mots très touchants", dit-elle.

Le plein lors de Noël au théâtre

Au-delà des dépôts possibles au centre culturel, les animateurs invitent les spectateurs des événements à participer à l’opération en amenant aussi un petit présent le jour J. Avec un point d’orgue à l’action, le ciné concert "Le chat, le renard et autres aventures nordiques" dans le cadre de l’annuel Noël au théâtre le 18 décembre à 15 heures 30 à l’Autre Rive. Ce jour-là, tout le public arrivera à coup sûr avec un cadeau ! De quoi gâter les enfants dans le besoin et apprendre les valeurs de partage et de solidarité aux petits venus participer à ce moment culture.

Infos: 087/64 64 23