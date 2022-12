Optique Lecocq a déménagé rue de la Grappe à Dison

Si la gamme et le service restent identiques à ceux proposés jusqu’ici, ce nouvel espace permet également d’offrir aux clients une expérience plus confortable. "C’est plus lumineux, plus agréable et également plus facile en termes de parking, puisqu’il y a des places de part et d’autre de la route", note-t-elle.

Pour que la transition se fasse en douceur, la boutique de la rue Albert 1er reste ouverte au moins jusqu’au 1er janvier. "On y retrouve une solderie des montures de stocks".