Mazí, taverne à la grecque, rejoint La Ville dans la ville à Verviers

"C’est un cadre merveilleux, lance-t-elle, enthousiaste. On y retrouvera un bar à vins, avec une grande sélection, et des mezzes, conçus à base de produits du terroir d’ici mais avec les saveurs et la manière de cuisiner de la Grèce. Je voulais quelque chose de sympa pour se retrouver et partager un bon repas." Le cadre se veut lui aussi particulièrement chaleureux et "cocoon".