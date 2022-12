Un premier village festif pour les Batticiens

ABC Vins, Careos, les Champs Fulliots, Crélan, Poivre & Sel, Darcis, l’Extra Time, le Florian et l’Association des commerçants s’installeront ainsi tout le week-end dans des chalets pour proposer vins chauds, bières spéciales, huîtres, tartiflettes et autres spécialités festives.

Le vendredi soir, les boutiques du centre de Battice organisent également une nocturne jusqu’à 21 heures (elles ouvriront normalement le samedi et seront fermées le dimanche). Le marché sera quant à lui ouvert de 16 heures à 23 heures le vendredi, de 11 heures à 23 heures le samedi et de 11 heures à 19 heures le dimanche. Les Choupies seront de la partie et chanteront le dimanche à 16 heures dans l’église Saint- Vincent de Paul. "Il y en a déjà eu un marché sur la place, mais qui fonctionnait avec un chapiteau. Ici, on mise sur un côté plus esthétique avec les chalets, les illuminations. On croise les doigts pour la météo, mais on a un plan B avec des tonnelles", explique Arnaud Dethier et de glisser, "on tombe en même temps que le village gourmand d’Aubel, on espère que les Batticiens seront chauvins !"