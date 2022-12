Un nouveau cidre extra-brut produit sur le plateau de Herve

Walter, c’est le prénom du fils de Guillaume Tell, mais c’est aussi le nom choisi par trois Visétois (deux sont originaires d’Aubel) pour leur cidre. Leur projet a mûri il y a trois ans et demi: "On travaille tous les trois dans des sociétés internationales, et on voulait développer à côté un projet qui touche au local et au circuit court. On est parti du constat qu’il y avait beaucoup de microbrasseries en Belgique qui se procuraient la matière première à l’étranger. Le houblon vient de Tchéquie ou des États-Unis. On avait envie du contraire, quelque chose d’accessible localement et dans notre région, c’est la pomme. On voulait aussi un produit festif que l’on puisse transformer relativement facilement", retrace Thierry Adan. C’est ainsi, après beaucoup de lecture et de visites de cidreries (en Normandie, au Pays Basque,..) qu’il a lancé avec deux amis, Patrick Hick et Nicolas, une microcidrerie à Thimister-Clermont.