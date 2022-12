Initialement, une habitante de Theux, née en 1972, devait répondre d’une tentative de meurtre commise au préjudice de son compagnon. Les faits s’étaient déroulés le 27 avril 2020 alors que les deux protagonistes étaient sous l’influence de l’alcool. Ce soir-là, la prévenue avait appelé les services de secours en pleurs, en indiquant qu’elle avait porté un coup de couteau à son compagnon. Au cours de l’enquête, sa version avait évolué. Les deux protagonistes avaient indiqué avoir pris l’apéro puis avoir discuté de leurs ex-conjoints. Énervée et jalouse, la prévenue se serait saisie du couteau, en rage, alors que son compagnon avait volontairement laissé son chien s’enfuir.

Plus tard, elle avait expliqué que l’homme l’avait menacée avec le couteau et qu’elle était parvenue à la retourner contre lui. Dans une ultime version, elle reconnaissait l’avoir menacé avec le couteau, et il se serait appuyé contre la lame avec la volonté de mourir.

Le tribunal estime que les faits, requalifiés en coups et blessures volontaires sont établis. Il condamne la prévenue à une peine de probation autonome de 18 mois.