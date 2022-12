Retour du concert d’hiver de la Royale Harmonie l’Emulation à Stavelot

La Royale Harmonie l’Emulation promet un programme dynamique et varié pour son concert d’hiver, qui se tiendra ce samedi 3 décembre, à Stavelot, avec les traditionnelles marches militaires et musiques de films. "Tous les genres seront représentés, de la bande originale d’un film dramatique à celle d’un film d’animation en passant par une pièce impressionnante issue d’un film d’action", précise Jérôme Monville, responsable des prestations pour l’Emulation. Les musiciens offriront également des morceaux rock baroques et de la pop. "Un jeune soliste, issu des rangs de la société sera aussi mis à l’honneur."