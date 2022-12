« Destin », 1er album du Verviétois Nicolas après The Voice

"L’approche de la sortie est un peu stressante, confie-t-il. Cela fait 7 mois environ que je travaille sur ce projet à l’exception du titre Papa , qui lui a été écrit il y a un peu plus d’un an."

S’il y a bien une chose qui frappe, à l’écoute des chansons, c’est le caractère engagé des textes de Nicolas. Il y aborde des sujets de société, tels que la solitude des aînés, l’actualité, avec la guerre en Ukraine, ou encore l’amour.

"J’avais envie d’offrir un EP qui soit à double tranchant, c’est-à-dire que je voulais donner de l’espoir, en racontant mon histoire et en invitant à vivre ses rêves, mais aussi aborder des choses qui choquent ou m’attristent. C’est là-dedans que j’ai des facilités à écrire. Enfant de guerre, qui parle du conflit en Ukraine, était par exemple une évidence pour moi. C’est un sujet qui me faisait et me fait toujours peur. Mais je voulais en parler à ma façon, quitte à choquer parfois", explique le jeune artiste.

Ce projet s’ouvre également sur un prologue, un morceau instrumental qui tenait à cœur à Nicolas. "Mon truc, avant The Voice, c’était la musique de film. Je rêvais notamment d’aller à Montréal pour étudier ce domaine. Et encore aujourd’hui, je ne peux pas me détacher de l’instrumental. Je me suis également dit que cela pourrait peut-être m’ouvrir des portes. Puis, cela peut toucher un autre public", indique-t-il.

Passionné depuis toujours par le piano, il tenait également à ce que cet instrument soit présent dans chaque titre. "Le piano a une couleur magnifique. C’est ma 2e voix. Sans lui, je n’aurais pas pu chanter et composer comme je le fais maintenant." S’il privilégie actuellement le français, il pourrait à l’avenir s’essayer aux chansons en anglais. "Mais le français est une langue très belle et importante pour moi."

Pour accompagner la sortie de l’EP, le clip de Destin sera également dévoilé. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce mot est à la fois le titre de l’album et du single. "La croyance en le destin est arrivée tard chez moi, au moment de The Voice. C’était une sorte de revanche, une manière de dire “si je dois y arriver, j’y arriverai”". Et c’est tout ce qu’on lui souhaite.

@NicolasMusique_ sur YouTube