Assassinat de Gaetano Sedici: Les témoins décrivent une scène qui n’a duré que quelques secondes

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu’il tentait d’intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

Sohayb Chouaa, blessé lors de la scène par deux coups de couteau, a rapporté avoir constaté un attroupement devant le numéro 13 de la rue Marie-Henriette, puis avoir appris que la sœur de Mohamed M. avait été agressée ou harcelée par un homme. Cet homme a été sorti de force de l’immeuble, a été frappé et piétiné par plusieurs personnes.

Dans la scène, Sohayb Chouaa a entendu quelqu’un crier "couteau". Il a alors reçu deux coups de couteau. "J’ai été touché une première fois au bras par quelqu’un qui faisait de grands gestes. Il faisait des feintes, comme s’il voulait donner des coups de couteau. Le premier coup est arrivé dans l’os. Le deuxième coup a été dirigé vers mon visage. J’ai mis ma main pour parer ce coup et j’ai été touché à l’avant-bras", a précisé Sohayb Chouaa.

Sohayb Chouaa a confirmé que l’ensemble de coups de couteau a été porté dans un délai de 45 secondes. Selon lui, Gaetano Sedici a été le premier touché. Sohayb Chouaa et Ilyas Addarsi ont été touchés par après.

Un témoin a rapporté avoir assisté à un comportement de Mohamed M. avant la scène qui lui est reprochée. Il a indiqué qu’il l’avait vu alors qu’il était porteur d’un couteau à pain alors qu’il se rendait devant le numéro 13 de la rue Marie-Henriette, où les tensions étaient déjà palpables. Le témoin avait convaincu Mohamed M. de lui remettre ce couteau. Mohamed M. avait indiqué en début de procès qu’il n’avait jamais été porteur d’un couteau le jour des faits. Confronté aux déclarations du témoin, il a reconnu à l’audience qu’il avait bien porté ce couteau. "Mais c’était avant la scène, il ne s’était encore rien passé", a indiqué l’accusé.

Un autre témoin a confirmé qu’il avait aperçu les frères Mohamed et Imad M. faire un scandale et crier devant la maison occupée par le clan Fofana. Il reprochait à Moussa Fofana d’avoir posé un attouchement sur sa sœur. Moussa Fofana avait été entraîné de force à l’extérieur de la maison pour le tabasser. "Mohamed M. était fou !", a déclaré le témoin.

Le témoin a aussi vu l’agression de Gaetano Sedici. "J’ai vu clairement Lamine Fofana porter le coup de couteau à Gaetano Sedici. Il est venu par-derrière pour donner ce coup. Gaetano Sedici ne l’a pas vu arriver. Il a tenté de se retourner, mais il est tombé sur le sol", a précisé le témoin.

Les auditions des témoins reprendront lundi.