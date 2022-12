Le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR) a précisé que ces mariages à Spa ne sont possibles qu’un jour par an. "La bourgmestre a entre un et trois mariages ce jour-là. Une petite tonnelle est aussi mise à disposition, ainsi que du mobilier et des fleurs. Pour ma part, je ne suis pas contre l’idée de marier des gens ailleurs mais il faudrait voir si c’est un jour, plusieurs jours, dans un seul ou plusieurs endroits. Fut un temps où le parquet devait donner son accord, car on prenait le registre avec nous mais ce ne sera bientôt plus nécessaire."

Cette décision devra passer par les Compagnons de Franchimont et le conseil communal. "C’est à étudier et nous reviendrons vers vous avec une proposition."