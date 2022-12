234 biens doivent être démolis : quelle somme attribuée par la Région wallonne à Limbourg, Verviers, Pepinster et Theux ?

Limbourg, Verviers et Pepinster auront un droit de tirage de 3 107 865 € chacune (et Theux aura droit à 1 239 490 €) pour acquérir des biens et mener les travaux de démolition. Les 4 communes ayant déclaré vouloir démolir 234 biens dont une majorité à Pepinster (116), puis Limbourg (78), Verviers (31 – lire ci-contre) et Theux (9). Des sommes insuffisantes pour mener à bien l’ensemble de ces opérations. Selon les estimations et après cette aide de la Région wallonne, il manquerait encore 7 millions d’euros à Limbourg et 8 millions à Pepinster pour répondre aux besoins réels sur le terrain.

Pepinster : « Faire face à la première série d’acquisitions/démolitions »

À Pepinster, Philippe Godin voit cela comme une "bonne nouvelle" qui permettra "de faire face à la première série d’acquisitions et démolitions" et "au citoyen de commencer à tourner la page. L’attente devient longue".

Les dents creuses

La somme va permettre de s’attaquer à ce que le bourgmestre appelle les dents creuses, c’est-à-dire les maisons au milieu des démolitions réalisées pour des raisons de sécurité. Cela concerne les bâtiments des rues pont Walrand jusqu’à la pompe à essence, du Duc et Hubert Halet. "Ces démolitions devraient être entreprises au printemps. On va lancer ici le cahier des charges."

Reste à savoir "si le gouvernement wallon ira plus loin", espère le bourgmestre qui, pour rappel, obtient un droit de tirage d’un peu plus de 3 millions d’euros pour une estimation totale des opérations de près de 11 millions.

Verviers : « Pas assez évidemment pour les 103 biens »

Si Verviers a rentré un dossier pour 31 biens (en Prés-Javais, Ensival et au centre-ville), c’est parce que les sommes annoncées par le gouvernement en mai étaient bien inférieures aux besoins réels de la Ville qui doit acquérir/démolir 103 maisons au total. "Il reste donc 72 biens pour lesquels on est en questionnement", affirme Alexandre Loffet, bourgmestre f.f. de Verviers. Ce dernier soulignant aussi l’écart entre la somme nécessaire pour gérer ces 31 maisons en question et le montant alloué. "Cela reste inférieur à ce dont nous avons besoin pour mener à bien cette première opération." En effet, sur les 4 296 394 euros estimés, Verviers recevra 3 107 865 euros. Des chiffres qui permettent d’entrevoir la somme qu’il faudrait pour arriver au bout du processus de la centaine de maisons… Soit plus de 14 millions d’euros environ. "Je me questionne sur la méthode de donner la même chose à tout le monde", conclut-il.

