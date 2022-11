Projet Chinrue : quel est l’avis du Collège theutois ?

"C’est la société Étienne Piron qui est actuellement en charge de ce projet (NDLR: depuis 2011) et dont la dernière demande de permis d’urbanisme est pour la seconde fois contestée par nos soins auprès du Conseil d’État", a expliqué Georges Boudry, membre de l’ASBL. Pour rappel, la version actuelle du projet présenté par Étienne Piron est la cinquième.

"La position de notre ASBL a toujours été la suivante: nous ne sommes pas systématiquement opposés à l’urbanisation de cette zone, mais voulons que cela s’opère en tenant compte de l’évolution des connaissances en matière d’environnement, de l’évolution climatique galopante et de l’avis de la population actuelle de 2022", ajoute-t-il. L’association pointe aussi les recommandations en matière de construction en zones fortement et/ou faiblement inondables et l’augmentation de la circulation automobile qu’engendrerait ce nouveau clos.

"Nous vous demandons dès lors explicitement d’abandonner définitivement le projet actuel si le Conseil d’État suit notre requête en annulation du permis d’urbanisme accordé par la Région wallonne. Si le Conseil d’État ne nous suit pas, d’utiliser toutes les ressources en votre possession pour contraindre la société Piron à modifier son projet en tenant compte de l’évolution climatique et environnementale, dont notre commune a récemment et très gravement fait les frais." Elle demande aussi que cet espace vert soit préservé. "Ces vingt dernières années à Theux, plus de 250 appartements ont été construits et, actuellement, l’emplacement de l’ancien Delhaize reste désespérément vide, ainsi que les deux surfaces commerciales au coin de la rue Chinrue."

Pour le bourgmestre Pierre Lemarchand, si le projet est validé par le Conseil d’État, le Collège demandera qu’il soit revu. "Le monde change. Le permis tel qu’il a été déposé au niveau énergétique et de l’isolation devra évoluer, note-t-il. Il devra peut-être aussi s’adapter par rapport aux zones inondables." Une discussion sera entamée avec le promoteur. "Mais il aura la main." Si le permis est cassé, le Collège reverra sa copie. "Beaucoup de permis pour des appartements ont été accordés. L’offre nous paraît suffisante et nous souhaitons privilégier le développement de maisons unifamiliales." Des réponses qui ont satisfait l’ASBL. Écolo, lui, demande que le Plan d’aménagement communal soit revu.