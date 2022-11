Verviers: « Peau d’orange », un livre de chroniques pour aborder l’obésité et dézinguer les préjugés

Originaire de Verviers, Stéphanie Delville, qui a des soucis de surpoids depuis l’enfance, a écrit et autoédité à ce propos le livre Peau d’orange. "J’avais envie de faire comprendre et partager tout ce qui est vraiment quotidien, que les gens n’imaginent pas. Je pense notamment à toute cette charge mentale qui est liée à l’obésité", décrit-elle.

Pour parler de cette thématique qui lui est chère, elle a choisi le style de la chronique. "J’ai écrit avec ce que je suis. Il y a beaucoup d’humour, du cynisme aussi mais aussi il y a aussi des émotions plus profondes".

Aborder ce sujet si personnel sans pincettes, et surtout sans filtre, n’a pas forcément été évident. "Écrire a été facile. Publier a été plus compliqué. J’avais tout de même peur du regard des gens, y compris sur ce que j’écris. Mais c’était une nécessité parce que je pense que ce sont des choses dont il faut parler, pour faire évoluer les mentalités", confie-t-elle.

La grossophobie reste hélas encore très présente dans notre société. "Elle est en effet encore très largement admise voire même encouragée. Il y a également beaucoup de grossophobie enrobée de bienveillance." Stéphanie Delville fait référence ici à ces petites remarques anodines telles que "tu devrais maigrir" ou encore "tu ne devrais pas manger ceci". "L’humour aussi est grossophobe. Pourtant, je suis la première à en avoir. Mais si ces blagues étaient appliquées à d’autres catégories de populations, elles ne passeraient pas. Cela ferait scandale", estime l’autrice.

On retrouve aussi cette idée reçue qu’une personne obèse est forcément en mauvaise santé. "Ce n’est pas forcément le cas. L’obésité peut en effet avoir un impact sur la santé mais il y a aussi tout le problème du volet médical. Les personnes en surpoids n’osent pas toujours aller chez le médecin. Dans les statistiques de mauvaise santé, il y a aussi ces soins qui sont reportés parce qu’il y a, dans le monde médical aussi de la grossophobie."

Sorti il y a peu, le livre a déjà fait écho auprès des lecteurs. "Les personnes directement concernées me disent se reconnaître dans les situations que je connais. D’autres qui ne le sont pas me font tout de même part d’un rapport compliqué à la nourriture et à la balance, ajoute Stéphanie Delville. J’ai aussi eu le témoignage d’un steward qui avait lu mon livre et qui a eu, sur un vol, une dame embarrassée par sa ceinture. Il lui a directement apporté une allonge. On peut dire que ma mission est réussie." La Verviétoise se réjouit aussi de voir que les choses évoluent tout de même. "Je suis née dans les années 80 et on voit clairement une évolution aujourd’hui, notamment pour les vêtements. Il y a aussi pas mal d’influenceuses qui se lancent dans ce combat."

À terme, elle aimerait pouvoir réécrire Peau d’orange pour en faire un one-woman show. "Je fais du théâtre et de l’impro depuis 20 ans. C’est vraiment quelque chose qui me plairait." En attendant, le livre est disponible dans les librairies à Verviers et à Herve.

FB: Stéphanie Delville auteure